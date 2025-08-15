Efraín Juárez revela la razón principal que llevaría a JJ Macías a Pumas; “lo que menos hay en México”

Los Pumas de la UNAM siguen buscando jugadores para reforzar su plantel y uno de los nombres más sonados en los últimos días es el de José Juan Macías, quien pasaría de estar retirado a jugar en uno de los grandes de la Liga MX, situación de la que habló el técnico Efraín Juárez.

Con 25 años, JJ Macías estaría ante las puertas de una oportunidad de oro para encender su carrera y aunque a algunos aficionados no le agrada la idea, el estratega del Club Universidad comentó que lo hace por la falta de ‘9’s nacionales en la Liga MX.

En charla para el programa ‘Línea de 4’ de TUDN, Juárez dijo que la falta de un delantero centro mexicano sería la razón para darle un oportunidad a JJ.

“Estamos generalizando, estamos hablando de un 9, lo que menos hay en México son nueves. Hay uno que se llama Raúl Jiménez, el otro el Chaquito Giménez, hay nueves, pero no a ese nivel, lo que más hoy se contrata a nivel Primera División son delanteros extranjeros, ¿por qué? Porque no hay”, dijo.

Efraín Juárez reconoce interés en JJ Macías

Efraín Juárez aceptó que José Juan Macías sería una opción por la circunstancias del equipo, que tan solo tiene a Guillermo Martínez como su delantero estelar, pues el otro ariete registrado en el primer equipo es Santiago López, canterano.

“Macías es una opción en esas circunstancias en las que estamos, porque hoy tengo a Memo Martínez y el siguiente es uno de 17 años, en una posición primordial para cualquier esquema futbolístico”, indicó el estratega del cuadro universitario.

Sobre si hay que darle la oportunidad a los canteranos, Juárez señaló que no se debe debutar por debutar, es un proceso que se debe seguir, además que entre los últimos grandes delanteros de Pumas no hay mexicanos, pues los más recientes son todos extranjeros.

“Más allá de poner a jóvenes, deben estar preparados, no es debutar por debutar, ojalá haya uno bueno, no es calidad sobre cantidad, hay muchos debuts en Pumas, pero no se han posicionado, el campeón goleador en Pumas fue Bruno Marioni, luego Botero, Diego Alonso, Dante López, Palencia, Martín Bravo, Dinenno, Castillo, etc… ¿cuántos mexicanos? No hay”, dijo.

Para finalizar, Efraín Juárez, quien afronta su primer certamen completo la mando de los Pumas, indicó que sí trabajan en cantera para poder formar jugadores, no solo delanteros.

“Eso es parte de la formación que debe ser desde abajo y entendiendo eso, no vengo a ser un héroe para decir ‘formé a nueve delanteros’, no, porque nadie los forma en México. Lo que quiero es que si hay una opción, algún talento, nosotros podámoslo desarrollar llámese delantero, contención, u otra posición“,

