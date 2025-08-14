Keylor Navas presume su incondicional amor por Pumas con hermoso VIDEO y eso que lleva dos partidos

Lo que muchos aficionados de Pumas veían imposible se cumplió, Keylor Navas se convirtió en el arquero titular de Club Universidad para este Apertura 2025 y los la hinchada auriazul se enamoró de él desde su llegada, pero también el arquero costarricense tiene un amor incondicional por el conjunto Universitario.

El nacido en San Isidro de El General, Costa Rica, ha compartido varios videos en su canal de YouTube, desde su llegada a México, hasta su debut con los Pumas, pero el que se llevó los reflectores y el corazón de los fanáticos fue el que acaba de subir donde presume su primer partido en el Estadio Olímpico Universitario.

En el video se puede ver a la porra del club entonando algunos cánticos, la llegada del camión al estadio, cuando salió a calentar por primera vez a C.U., pero lo más hermoso para los aficionados de Pumas fue ver a Keylor Navas entonando por primera vez el himno del equipo en la cancha del Olímpico Universitario.

Keylor Navas afrontará uno de sus mayores retos desde su llegada a Pumas

Keylor Navas ha disputado dos partidos con los Pumas en la Liga MX, contra Querétaro y Necaxa, pero este fin de semana tendrá su primer encuentro ante un club de gran calibre en el futbol mexicano.

El arquero costarricense saldrá de titular en el compromiso entre el Club Universidad y el actual campeón del balompié azteca, el Toluca. De momento, los Diablos Rojos se encuentran en la tercera posición de la tabla general con nueve puntos, mientras que los auriazules están ubicados en el décimo primer puesto con cuatro unidades en cuatro jornadas.

Este partido será crucial para los dirigidos por Efraín Juárez si quieren sumar de tres y escalar algunas posiciones en la general de la Liga MX, aunque no será nada fácil para los Universitarios por el alto nivel de dificultad que será enfrentarse contra los Diablos Rojos.

Con #GarraYEntrega lucharemos en Toluca para traernos los 3 puntos a casa.



🆚 | @TolucaFC

🏟️ | Nemesio Díez

🕰️ | 21:00 horas

📅 | Sábado 16 de agosto

📺 | Canal 5, TUDN y ViX #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Nzt4y0SP0z — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2025

¿Cuándo jugará su primer Clásico Keylor Navas?

Keylor Navas es una de las nuevas estrellas de la Liga MX y pronto podrá jugar su primer Clásico ante el acérrimo rival de los Pumas en el balompié mexicano.

El Club Universidad visitará la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentarse ante el América en el Clásico Capitalino; el encuentro entre los Pumas y las Águilas se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre, compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Además, después de enfrentar al equipo de André Jardine, en la siguiente fecha los auriazules se medirán ante las Chivas en busca de los tres puntos de la Jornada 12.

