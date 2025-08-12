El club de la Liga MX que estuvo a nada de ganarle a Pumas el fichaje de Keylor Navas y no es el América

Keylor Navas estuvo cerca de llegar a otro club de la Liga MX para el Apertura 2025.

El portero costarricense Keylor Navas es una de las grandes contrataciones para el Apertura 2025, pero se reveló que su destino estuvo muy cerca de haber sido otro en lugar de Pumas, el club de la Liga MX que lo fichó. Sin embargo, ese otro conjunto no fue el América, archirrival de los felinos.

De acuerdo con información de POSTA Deportes, el Toluca, actual campeón del futbol mexicano, intentó hacerse de los servicios del cancerbero centroamericano para suplir la baja del español Pau López, quien en julio dejó de formar parte de la plantilla escarlata.

Sin embargo, los Diablos Rojos no llegaron a un acuerdo con Keylor Navas, por lo cual no se concretó la operación, lo que jugó a favor de Pumas, equipo que se hizo de los servicios del exportero del Real Madrid.

La insistencia de la directiva auriazul por contratar al costarricense rindió frutos, pues el fichaje se había complicado debido a que Newell’s Old Boys no quería que el tico dejara de pertenecer a sus filas.

Keylor Navas tiene agridulce debut en CU

Después de disputar la Leagues Cup, Keylor Navas jugó su primer partido con Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Se trató de un debut agridulce para el experimentado guardameta costarricense, pues los dirigidos por Efraín Juárez empataron 1-1 con el Necaxa en la Jornada 4 del Apertura 2025.

Keylor Navas no pudo hacer nada en el gol de los Rayos, que fue anotado por Diego de Buen tras un disparo potente y colocado.

Imágenes que nunca creímos ver:



Keylor Navas alzando el puño mientras suena el Himno de la UNAM en Ciudad Universitaria. pic.twitter.com/JfpeZsWaov — Futbol Picante (@futpicante) August 11, 2025

Pumas estuvo cerca de llevarse la victoria en Ciudad Universitaria, pero Guillermo Martínez falló una clara oportunidad sólo ante el marco defendido por Ezequiel Unsain.

Pumas y Keylor Navas se meten a la cancha del campeón

Este fin de semana, los Pumas visitan la cancha del Toluca en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 de la Liga MX, mismo que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto.

El cuadro capitalino está urgido de puntos, pues tras cuatro fechas acumula cuatro unidades, luego de un triunfo, un empate y dos descalabros.

Keylor Navas y los Pumas tienen un duelo complicado ante el Toluca, pues el actual campeón del futbol mexicano se ubica en la parte alta de la clasificación con nueve puntos después de tres juegos ganados y uno perdido.

Keylor Navas ha recibido hasta el momento cuatro goles como portero de los de la UNAM, pero tres de ellos fueron en la primera fase de la Leagues Cup.

