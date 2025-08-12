¡Como el de Francia 98! Filtran el jersey de México como local para el Mundial 2026 (FOTO)

El jersey de local de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026 sería muy parecido al que usó en Francia 98.

A menos de un año para el Mundial del 2026 se filtró una imagen del jersey que la Selección Mexicana luciría para el magno evento, y la playera tiene mucha similitud con la que el Tricolor lució durante la justa de Francia 98.

El sitio especializado Footy Headlines fue el que filtró la que se perfila para ser la camiseta de México para la competencia del próximo año, misma que es de la marca Adidas.

El jersey que circula en redes sociales trae al recuerdo el que los entonces dirigidos por Manuel Lapuente usaron en Francia 98, la icónica playera de la piedra del Sol Azteca, uno de los preferidos de la afición.

El tono verde se aprecia un poco más fuerte, lo que hace que contraste con los vivos en rojo y blanco del resto de la camiseta.

Hasta el momento se desconocen los detalles de las calcetas y el short, pues solamente Footy Headlines filtró la foto de la playera.

Adidas ya había filtrado un diseño inspirado en el que la Selección Mexicana utilizó durante la Copa del Mundo de Argentina 1978, pero el mismo fue rechazado por un gran número de aficionados en las redes sociales.

¿Cuándo estará disponible el jersey de México para el Mundial 2026?

Según el sitio Footy Headlines, la Selección Mexicana pondrá a la venta su jersey para el Mundial del 2026 en noviembre de este 2025.

El sitio señaló que en el penúltimo mes del año se hará la revelación de esta camiseta, misma que sería estrenada en sus primeros partidos amistosos del 2026.

La Selección Mexicana disputará el partido inaugural del Mundial del 2026 en el Estadio Azteca el 11 de junio del próximo año.

La legendaria playera de la piedra del Sol Azteca en Francia 98

La playera que la Selección Mexicana usó en la Copa del Mundo de Francia 98 es una de las preferidas de los aficionados del Tricolor.

La piedra del Sol Azteca en grande en el pecho enamoró a los seguidores del equipo nacional, que en aquella justa tuvo a futbolistas como Jorge Campos, Claudio Suárez, Cuauhtémoc Blanco, Juan Francisco Palencia y el goleador Luis Hernández.

La Selección Mexicana superó invicta la fase de grupos de Francia 98 con una cosecha de cinco unidades tras vencer a Corea del Sur e igualar con Holanda y Bélgica.

Sin embargo, la aventura del Tricolor en sueño galo terminó en la ronda de octavos de final tras sucumbir 2-1 a manos de Alemania.

