Se fue de la Selección Mexicana, pero el Real Madrid no la pensó para ficharlo y ahora es una estrella

El Real Madrid se hizo con los servicios de un exelemento de la Selección Mexicana, quien de inmediato se convirtió en una de las figuras del cuadro merengue y trabaja de cerca con el entrenador del primer equipo Xabi Alonso.

Se trata de Javier Arnaiz, sujeto especialista en ciencias del deporte, quien trabajaba en la Federación Mexicana de Futbol, pero ahora trabaja en el Real Madrid como parte del equipo de preparadores físicos del equipo más ganador de la Champions League.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, de Fox Sports, “en la FMF no le dieron oportunidad de nada. A Javier Arnaiz le decían que no servía para nada su trabajo, que no sabía de futbol, por llegar de la NBA. Hoy es uno de los preparadores físicos Del Real Madrid. ¿Y dicen que el futbol mexicano NO está estancado?“.

Javier Arnaiz es español, pero muchos años trabajó en México, de hecho fue parte del equipo de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro en 2023. En su momento escribió con una foto del trofeo “Cada día mereció la pena con esta familia, Selección Mexicana, para traer la Copa Oro de vuelta a casa”.

Además de estar en la Federación Mexican de Futbol, su conexión con el país es porque está casado con la nadadora olímpica mexicana Nuria Diosdado. Ahora, en su aventura en España es el nuevo Dr. en Ciencias del Deporte en el Real Madrid.

Arnaiz fue el Director de performance y medicina en la Selección Mexicana por más de dos años, encargado de la preparación física, nutrición, medicina, fisioterapia, psicología y ciencia del deporte, que es su ramo de especialidad.

En el Real Madrid trabajará para implementar la tecnología ThermoHuman, que es un sistema de cámaras térmicas que tienen un software de inteligencia artificial para detectar asimetrías en la temperatura de regiones corporales simétricas, y que ayudan a detectar anormalidades en partes del cuerpo, como en las pantorrillas.

Esto ayuda a prevenir lesiones, además de identificar y manejar las sobrecargas musculares, que son un punto que la temporada pasada afectó al cuadro merengue.

