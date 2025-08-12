México confirma partido ante Ecuador en Guadalajara como parte de la Fecha FIFA

La Selección Mexicana tendrá un nuevo partido en Guadalajara, pues el próximo 14 de octubre reciben a Ecuador en el Estadio AKRON, sede de la próxima Copa del Mundo 2026. El Tricolor regresa a suelo tapatío tras el cotejo que sostuvo ante Estados Unidos, en el mismo estadio, el pasado 15 de octubre de 2024.

Antes de su vuelta a la Perla de Tapatía un año después de su última presentación, el cuadro azteca al mando de Javier Aguirre tiene compromisos en la Fecha FIFA de septiembre. Se medirán ante dos rivales asiáticos en Estados Unidos; primero Japón el 6 de septiembre y tres días después ante Corea del Sur.

El partido amistoso en Guadalajara fue anunciado en conferencia de prensa, que estuvo encabezada por Pablo Lemus, Gobernador del Estado de Jalisco; Amaury Vergara, presidente de Chivas; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol; Juan José Frangie, presidente Municipal de Zapopan y Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil.

“Para la Selección es muy importante poder jugar en Guadalajara. Aquí va a ser un partido clave en la Copa del Mundo, que es el segundo partido, donde podremos definir en gran parte la clasificación a la siguiente ronda, por lo tanto, es de suma importancia tener esa conexión y conocer bien el estadio...Estaremos también estrenando la nueva cancha que instalaron, eso también es importante que los jugadores la conozcan y tengan un partido oficial”, dijo el presidente ejecutivo de la FMF.

Por su parte, Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil, comentó que el juego ante Ecuador fue pedido por el Vasco Aguirre, además que será uno de los últimos 14 duelos de preparación previo al Mundial 2026.

“Era importante tener un partido bueno, va a ser nuestro último partido de preparación aquí previo al Mundial. La petición de Javier Aguirre y su cuerpo técnico era el tener un partido aquí contra un rival duro como contra Ecuador, que marcha segundo en su eliminatoria. Nos quedan alrededor de 14 partidos de preparación entonces es importante la seriedad de cada uno de ellos”, expuso.

El Estadio AKRON será una de las tres sedes mundialistas en 2026 y el juego entre México y Ecuador será de ayuda para afinar detalles en el inmueble de cara a lo que se viene en la magna justa.

“Estamos ávidos por más partidos de la Selección, creo que va a ser una gran plaza para este partido y para el Mundial. Va a ser un gran examen, nos va a ayudar como ensayo y preparación para el Mundial, y tener a la Selección en casa es un gran honor y saber que vamos a hacerlo muy bien como sede”, dijo Amaury Vergara, dueño de Chivas.

