Leyenda de la Selección Argentina reconoce saberse de memoria el Himno de México

Pablo César Aimar, una de las leyendas del futbol y de la Selección Argentina, hizo una inesperada y sorpresiva revelación al confesar que se sabe el Himno de México.

El auxiliar de Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, reconoció que se sabe de memoria la primera parte del himno después de varios duelos entre los sudamericanos y el Tricolor.

“Hay himnos maravillosos, como el de México. Yo sé la letra porque hemos jugado un montón de veces contra ellos, me sé la primera parte de la letra. Los mexicanos son muy seguidores de su Selección en los Mundiales y van un montón”, admitió el exseleccionado de Argentina en un podcast con el también exfutbolista argentino Fernando Belluschi.

Pablo César Aimar reconoce que la primera parte del himno de México es imponente, lo que, resaltó, le da un plus a la canción, y señaló que previo al duelo entre ambas selecciones en el Mundial de Qatar 2022, sintió el impacto y la fuerza de la frase “Mexicanos al grito de guerra”, pues la Albiceleste venía de una sorpresiva caída a manos de Arabia Saudita.

“Esa primera parte del himno. El segundo partido con México (en Qatar 2022), que encima nosotros veníamos muy mal, dormidos. Empieza el himno y vamos a la guerra, porque dice eso: ‘Mexicanos al grito de guerra’ y uff’”, agregó el mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Pablo Aimar resalta importancia del himno

Pablo César Aimar se remontó a su época de niño y recordó la emoción que sentía de escuchar el himno de Argentina en los Mundiales.

“Aunque sean dos segundos, tu himno te energiza. Yo recuerdo el Mundial de México 86, en el del Italia 90 nos dejaban salir un ratito antes del colegio y cuando veía a los jugadores pensaba: ‘estos locos tienen abuelas, tías, hermanas, mujer, que deben estar emocionadas viendo eso’, ahí fue donde yo dije: ‘quiero ser eso, por el himno, no por el juego’. Es un empujón increíble”, comentó al respecto.

El auxiliar de Lionel Scaloni dejó en claro la trascendencia que tiene el himno nacional en un evento tan importante como la Copa del Mundo.

