¡ES HERMOSO! Se filtra el jersey retro de México en conmemoración al Mundial de 1986 (FOTOS)

Se filtra una camiseta que Adidas lanzará en referencia al Mundial del 86.

México está a punto de vivir su tercera Copa del Mundo y Adidas, el patrocinador de la Selección Mexicana, estaría preparando un nuevo lanzamiento en donde entraría un jersey retro del Tricolor igual al que utilizaron en el Mundial de 1986.

La marca de las tres rayas realizaría este lanzamiento en medio de los preparativos para conocer la playera de visitante y local para el certamen de selecciones de 2026. Los jerseys que utilizará el equipo de Javier Aguirre en el torneo de la FIFA ya se han filtrado, pero aún no se hacen oficiales por Adidas.

La playera sería totalmente verde, con el escudo retro de la Selección Mexicana y todos los detalles en blanco, una camiseta que utilizaron futbolistas de élite como Hugo Sánchez hace algunos ayeres en la inauguración de la edición de 1986.

Hugo Sánchez con la camiseta que utilizaron en el Mundial 1986. ı Foto: Mexsport

Esta es la nueva playera retro de la Selección Mexicana

Todos los aficionados que vivieron la edición de 1986 de la Copa del Mundo podrían volver a adquirir la playera que se utilizó en el segundo torneo de la FIFA que se llevó a cabo en México.

Con información del portal especializado en jerseys deportivos, Footy Headlines, Adidas rediseñaría y volvería a sacar a la venta la camiseta que la Selección Mexicana vistió en la inauguración del Mundial 1986. Donde estuvieron presentes Tomás Boy, Manuel Negrete y Hugo Sánchez.

Este relanzamiento sería igual y respetarían todos los detalles que tenía esa camiseta, como el escudo de México retro y no el que se utiliza desde 2021, que no ha sido del agrado de toda la afición.

Así sería la playera retro de la Selección Mexicana. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo podría salir a la venta el jersey retro de la Selección Mexicana?

Con información de la misma fuente, el jersey retro de la Selección Mexicana podría darse a conocer a finales de 2025, cuando se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, o a inicios del siguiente año, pero lo que tienen seguro es que será antes de llevarse a cabo el torneo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá.

Lo que aún no se conoce a la perfección es si será una camiseta de juego o entrenamiento o una indumentaria de viaje; además, la playera será totalmente sin patrocinadores y se verá todavía más linda. De igual manera, se espera que salga a la venta una chamarra como la que utilizaban los jugadores en 1986.

DCO