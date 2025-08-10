Debut de Keylor Navas en CU con Pumas es agridulce, tras empatar con el Necaxa

Pumas sigue sufriendo con los resultados en este inicio de temporada y en esta ocasión igualan 1-1 con el Necaxa en el primer partido de Keylor Navas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los de Efraín Juárez dejaron ir la victoria a 22 minutos del final.

En el primer tiempo, la balanza se decantó del lado de los locales, pero lo que generó que bajara el ritmo en el encuentro fue la lluvia que se hizo presente al sur de la Ciudad de México, la cual dejó grandes charcos en el terreno de juego; por esa razón, el árbitro central decidió acabar la primera parte a escasos segundos de que el reloj llegara al minuto 45 de juego.

Afortunadamente, cuando los 22 futbolistas se fueron a los vestidores, la tormenta bajó su intensidad en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y el personal del estadio entró de inmediato a la cancha para intentar drenar todos los charcos que se hicieron en el campo de juego.

GOOOOOL DE PUMAS ⚽🔥



Duarte finalmente abre el marcador de cabeza en una jugada a balón parado ‼️ #ElMejorFutEnTUDN #LigaMX pic.twitter.com/sSAIvtdP4I — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 11, 2025

La parte complementaria del juego fue mucho mejor que los primeros 45 minutos, con la lluvia aún presente, pero con menos intensidad y con mejores condiciones en la cancha; el nivel de juego subió su intensidad y el gol se hizo presente en C.U., a escasos minutos de iniciar la segunda mitad.

Llegó el minuto 59 de tiempo corrido y los Pumas consiguieron un tiro de esquina desde el sector derecho. Adalberto Carrasquilla fue el encargado de cobrar la jugada a balón parado y Rubén Duarte se levantó en el área para cabecear el balón y mandarlo al fondo de la red.

La anotación que igualó el marcador no tardó en llegar; nueve minutos más tarde, Diego de Buen apareció en los linderos del área y aprovechó un rechace de la defensa auriazul. El mediocampista mexicano controló el balón y con parte interna puso la esférica en el poste más lejano de Keylor Navas.

¡GOOOOL DE NECAXA! 🔥⚽



Keylor Navas reibe su primer gol en C.U. y Diego de Buen empata el marcador #LigaMX #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lMsYPfPVuW — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 11, 2025

De Buen fue el primer futbolista en anotarle un gol al arquero costarricense en la Liga MX, ya que en su primer partido en el balompié mexicano ante el Querétaro logró culminar los 90 minutos con su portería en cero.

Seguían pasando los minutos y los Pumas buscaban el gol que les otorgara la victoria; lamentablemente, Guillermo Martínez no se encuentra en su mejor momento y, al minuto 70 de juego, el delantero mexicano desaprovechó la oportunidad más clara del encuentro, después de que Jorge Ruvalcaba lo dejara solo frente a la portería. El dorsal ‘9′ auriazul falló con el arco abierto.

La polémica no se podía quedar fuera de este encuentro y, en el tiempo de compensación, Rubén Duarte le ganó la posesión a Kevin Rosero y, cuando el defensa quiso despejar, terminó contactando levemente al lateral de los Pumas; sin embargo, el silbante fue a ver la jugada en el VAR y comentó en el audio local que el jugador del Necaxa contactó el balón.

El siguiente encuentro de los Pumas será contra el campeón Toluca el sábado 16 de agosto, mientras que el Necaxa se verá las caras ante el León el viernes 15 del mismo mes.

DCO