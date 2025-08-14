Pumas ilusiona a toda su afición con el debut de Aaron Ramsey; ¿Jugará contra el Toluca?

Pumas se enfrentará ante el Toluca en la Jornada 5 del Apertura 2025 y el Club Universidad ilusionó a toda su afición a través de sus redes sociales dando a conocer que el debut de Aaron Ramsey con los auriazules podría darse pronto en la Liga MX.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez compartió algunas imágenes en su cuenta de X, donde se ve al mediocampista galés entrenando al parejo de sus compañeros en las instalaciones de Cantera, además de un video donde Ramsey ya está tocando sus primeros balones en los entrenamientos.

Cabe recalcar que Aaron Ramsey no ha sumado ni un minuto con la camiseta de los Pumas, ya que llegó lesionado a México procedente del Cardiff City, un tema que ya tocó en conferencia de prensa Efraín Juárez.

💪🏻 Mucho esfuerzo y dedicación, enfocados en mostrar el mejor rendimiento KEM el día sábado. ⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/8KI9AUlNnZ — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2025

¿Aaron Ramsey podría debutar con Pumas ante el Toluca?

El siguiente encuentro de los Pumas será ante el vigente campeón de la Liga MX, el Toluca, un encuentro que será difícil para los auriazules, por el tremendo nivel que han mostrado los choriceros en el Apertura 2025.

Con información del portal JuanFutbol, hay una probabilidad muy baja de que Aaron Ramsey pueda debutar ante los Diablos Rojos este fin de semana, pero Efraín Juárez consideraría darle sus primeros minutos al futbolista galés en su encuentro ante el Puebla en el Estadio Olímpico Universitario.

Si Aaron Ramsey no llega a jugar ante la Franja, el próximo partido de los Pumas será ante el Atlas, el domingo 31 de agosto, y la afición ya espera con ansias ver a su flamante refuerzo ayudar al equipo en el mediocampo.

⚽️🐾 El trabajo no se detiene, siempre dando nuestro mejor esfuerzo 💪🏻#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/ldLT8adhN7 — PUMAS (@PumasMX) August 13, 2025

¿Cuándo juegan los Pumas ante el Toluca?

Los Pumas ya se preparan para enfrentarse al Toluca, partido correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025, en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Un partido que será difícil para los de Efraín Juárez ante los vigentes campeones.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 16 de agosto en punto de 21:10 horas, tiempo del centro de México, y es uno de los mejores compromisos del fin de semana, junto al encuentro entre el América y los Tigres de la UANL.

Los auriazules apenas tienen cuatro unidades de 12 puntos posibles, pero tienen que mejorar su juego si quieren meterse al play-in y tener un paso perfecto si gustan meterse a liguilla directa.

DCO