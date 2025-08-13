Pumas prepara mega bombazo proveniente de Europa para reforzar su delantera

Pumas no se cansa de traer fichajes del extranjero y siguen reforzándose para este Apertura 2025; la directiva auriazul ya le puso el ojo a un delantero mexicano que hace poco estuvo a prueba con el Real Valladolid de España.

Con información de Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, el equipo de Efraín Juárez está cerca de cerrar la contratación de José Juan Macías, futbolista mexicano, quien estuvo hace unos días a prueba en el Real Valladolid, pero lamentablemente, no consiguió quedarse en el club dirigido por Guillermo Almada.

J. J. Macías anunció su retiro del futbol profesional después de jugar poco menos de siete meses con Santos Laguna, pero poco tiempo después decidió volver al máximo circuito y todo indica que será el nuevo delantero del Club Universidad; será la competencia de Guillermo Martínez.

JJ Macías, a prueba en Valladolid.https://t.co/PVm1eXH8fY — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) July 23, 2025

Pumas sería el cuarto equipo de José Juan Macías en la Liga MX

José Juan Macías es canterano del Club Deportivo Guadalajara, pero realizó su debut en la Liga MX con el Club León en 2019, poco menos de un año después regresó a Chivas, pero no le fue tan bien como con los Panzas Verdes.

En 2021 consiguió irse al viejo continente para jugar en el Getafe de España, pero seis meses después volvió a México para estar dos años con el Rebaño Sagrado y en 2024 llegó a la Comarca Lagunera para defender los colores de Santos.

Ahora podría ser el nuevo jugador de los Pumas y ser la competencia de Guillermo Martínez, el mexicano sumaría su cuarto equipo en el futbol mexicano en busca de volver a recuperar el nivel con el que alguna vez se le vio en el Club León.

Las lesiones no han dejado que José Juan Macías brille

A lo largo de su corta carrera, José Juan Macías ha sufrido diferentes lesiones que no han dejado que muestre todo su potencial. Desde el 2019 a la fecha, el delantero mexicano ha tenido seis lesiones y algunas de gravedad.

La peor lesión de J. J. Macías fue en la temporada 2022-2023 cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado y estuvo fuera de la actividad por 287 días, desde el 17 de febrero de 2023 al 30 de noviembre del mismo año.

Lamentablemente, en la campaña pasada, la 2021-2022, José Juan Macías otra vez se rompió el ligamento cruzado, solo que en esta ocasión estuvo fuera del terreno de juego por 208 días, del 30 de junio de 2022 al 23 de enero de 2023.

DCO