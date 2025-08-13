Salen a la luz todos los insultos que Julio González le dijo a Gil Alcalá cuando se pelearon en Pumas; sí se pasó

Julio González fue el portero titular de Pumas durante cinco años, pero su salida del Club Universidad fue repentina. Tiempo después salió a la luz el tremendo pleito que tuvo con Gil Alcalá, razón por la que los dos arqueros fueron expulsados del equipo días más tarde.

Siete meses después de su salida y que ambos ya estén defendiendo los colores de otro equipo, Adrián di Monte, segundo eliminado de La Casa de los Famosos, reveló todos los insultos que Julio González le dijo a Gil Alcalá en su pelea.

El actor cubano, quien participó en la tercera temporada del famoso reality show, comentó lo siguiente en TUDN. “Le dijo: ‘Ahora sí me saludas, wey’, y luego lo llamó ‘indi*, feo, nac*’. Son cosas que no se deben decir, menos si son del mismo equipo”.

Julio González actualmente juega en Puebla. ı Foto: Mexsport

¿Qué generó la pelea entre Julio González y Gil Alcalá, ex de Pumas?

Además de revelar los insultos que Julio González le dijo a su excompañero en su pelea, Adrián di Monte, quien es cuñado de Gil Alcalá, también dio a conocer todo lo que ocurrió entre los arqueros el año pasado.

“Se armó todo en los vestidores, todos amaban a Gil, le dijeron que esos calificativos no van, menos si eres del mismo equipo, más si Gil estuvo rifándosela; es la verdad por la que sale. La directiva toma la decisión de sacarlos a los dos; lo peor es tratar de quitarles el pan de la boca a un padre de familia. Ahora está en Baja California, luchando; él no lo dice porque es un caballero, a mí me vale madres, porque no soy un futbolista, soy actor, así que no se dejen engañar, pregunten a los argentinos, a los del equipo, hay testigos, y hay hasta video“.

Sin embargo, cabe recalcar que hace unos meses, Julio González salió a dar su versión sobre el problema que tuvo con Gil Alcalá y aseguró que solo se hicieron de palabras, que nunca existieron groserías en la discusión.

Gil Alcalá actualmente juega en Atlético La Paz. ı Foto: Mexsport

¿Dónde juegan actualmente Julio González y Gil Alcalá?

Después de su salida de Pumas, tanto Julio González como Gil Alcalá buscaron ser fichados por un club de la Liga MX; lamentablemente, para el segundo arquero, él fue el que se llevó la peor parte de esta expulsión.

Días después de su salida, González fue anunciado como nuevo arquero del Puebla, quedándose en el máximo circuito del futbol mexicano; por su parte, Alcalá tuvo que conformarse con jugar en la Liga de Expansión con el Atlético La Paz.

Hablando de rendimiento, el de los dos arqueros no ha sido el mejor: Julio González ha disputado dos partidos de cuatro en el actual Apertura 2025 y Gil Alcalá no ha jugado esta temporada con La Paz.

DCO