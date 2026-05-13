Tras seis años, vuelven 2 DT mexicanos a semis

Joel Huiqui y Efraín Juárez son los primeros directores técnicos mexicanos en unas semifinales de Liga MX en seis años, pues esta situación no se presentaba desde el Apertura o Guard1anes 2020, cuando los implicados fueron Ignacio Ambriz y Víctor Manuel Vucetich con León y Chivas, de manera respectiva.

En el Clausura 2026, Cruz Azul y Pumas son los clubes que tienen en el timón a un connacional. Los de La Noria son liderados por Joel Huiqui, exdefensa del club y quien fue elegido en calidad de interino tras la destitución del argentino Nicolás Larcamón antes de la última jornada del torneo. Por su parte, los del Pedregal disputan su primera semifinal en el que es el tercer certamen de Efraín Juárez como entrenador.

ASÍ SE JUEGAN LAS SEMIS ı Foto: Especial

El Dato: Efraín Juárez comenzó su camino en los banquillos como auxiliar técnico de Ronny Deila en el New York City FC de la MLS en marzo del 2020.

A diferencia del Guard1anes 2020, en la actual campaña la final puede ser con los dos estrategas mexicanos, siempre y cuando Pumas y Cruz Azul eliminen a Pachuca y Chivas, respectivamente, pues hace seis años Ambriz y Vucetich se enfrentaron en semifinales, resultando vencedor el timonel de La Fiera.

Fue precisamente Nacho Ambriz el más reciente director técnico mexicano que alzó el trofeo de la Liga MX, luego de que en aquel Apertura 2020 el León doblegó en la final a los Pumas, que en ese momento estaban bajo las órdenes del argentino Andrés Lillini.

Del otro lado están dos argentinos, Esteban Solari y Gabriel Milito, quienes viven su primera y segunda campaña en el futbol mexicano a las riendas de los Tuzos y del Rebaño, de manera respectiva.

ESTRATEGAS EN EL GUARDIANES 2020 ı Foto: Especial

Efraín Juárez y Joel Huiqui dejaron en el camino a estrategas foráneos en los cuartos. El primero de ellos superó al brasileño André Jardine, quien tomó las riendas del América en el 2023, mientras que el exzaguero eliminó al argentino Diego Cocca, quien vive su segunda etapa en el banquillo del Atlas.

La actividad de las semifinales comienza esta noche en la cancha del Estadio Azteca, donde Cruz Azul jugará su tercer encuentro desde su reapertura para recibir a las Chivas en la serie que enfrenta al segundo contra el tercero de la clasificación.

El cotejo más reciente entre cementeros y tapatíos en el Coloso de Santa Úrsula se produjo el 2 de marzo del 2024 en la Jornada 10 del Torneo Clausura de aquel año, duelo que culminó con goleada de 3-0 a favor de los capitalinos.

En la fase regular del actual Clausura 2026 la victoria también se la llevaron los celestes, luego de que se impusieron 2-1 al Chiverío para terminar con su invicto en el certamen en duelo de la Fecha 7 que se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

SEMIFINALISTAS EN EL CL26 ı Foto: Especial

Mañana inicia la segunda semifinal, en la que Pachuca primero será local contra Pumas, club que en la última jornada de la fase regular consiguió el liderato de la competencia precisamente después de un triunfo por 2-0 en el Estadio Hidalgo.

En el pasado Apertura 2025 hubo tres argentinos en semifinales y un español, siendo éste último Domènec Torrent, quien dejó las riendas del Monterrey antes de que concluyera la temporada en curso. Antonio Mohamed, Guido Pizarro y Nicolás Larcamón disputaron esta fase al frente de Toluca, Tigres y Cruz Azul, respectivamente.