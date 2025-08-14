Ricardo Peláez advierte a Pumas sobre las terribles actitudes de José Juan Macías; “Es arrogante” (VIDEO)

Ricardo Peláez fue el director deportivo del Club Deportivo Guadalajara hace algunos años y en su gestión José Juan Macías aún pertenecía al Rebaño Sagrado. Ahora todo indica que el delantero mexicano será nuevo jugador de los Pumas para este Apertura 2025.

El analista que pertenece a ESPN habló sobre la personalidad y las actitudes que tiene J.J. Macías tanto en los entrenamientos como en los partidos.

“Si es arrogante, él se cree más de lo que ha podido mostrar en el fútbol, y eso es bueno, también bien canalizado es bueno, pero creo que lo que pintaba para ser un grandísimo jugador se ha quedado corto por las lesiones, por soberbia, por lo que sea”, explicó Ricardo Peláez en el programa ‘Futbol Picante’.

Por otro lado, Peláez reconoció que José Juan Macías es un jugador que tiene mucha calidad futbolística, tiene gol y capacidad para ser un buen delantero; sin embargo, dejó entrever algunas deficiencias como futbolista.

“Es un jugador, sin duda, que tiene calidad, sin duda tiene gol, tiene poco sacrificio, o sea, en el plano defensivo se pierde la pelota, no te hace mucho, pero es un jugador que tiene gol, eso es indiscutible, tiene calidad, tiene capacidad para hacer goles, y es especial, es un jugador diferente, difícil de gestionar, pero sin duda tiene calidad y capacidad, eso no lo podemos poner a prueba”, comentó.

José Juan Macías está a punto de ser el nuevo jugador de los Pumas y con este club sumaría su cuarto equipo dentro de la Liga MX, donde entran: Club León, Chivas y Santos Laguna.

José Juan Macías sería el tercer delantero de los Pumas

Los Pumas siguen reforzándose para este Apertura 2025 y José Juan Macías podría convertirse en el quinto refuerzo del Club Universidad, pero con una condición que podría dejarlo en la banca un largo tiempo.

J. J. Macías llegaría al Pedregal para ser el tercer delantero del equipo auriazul, una condición que puso el club si quiere fichar con ellos. Esto ocurre porque el delantero mexicano lleva bastante tiempo fuera de ritmo y con varias lesiones de gravedad, como una rotura de ligamento.

Claramente sería la competencia de Guillermo Martínez, pero Efraín Juárez no tiene la intención de sentar a su delantero titular para poner en la cancha a José Juan Macías, así que tendrá que ganarse un lugar con la escuadra de los Universitarios.

