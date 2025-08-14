No triunfó en Europa y su nuevo equipo de la Liga MX le pone una condición que terminaría con su carrera

Pumas está interesado en traer de regreso a la Liga MX a José Juan Macías y solo faltarían algunos detalles para poder concretar su fichaje; sin embargo, el Club Universidad le puso una severa condición si quiere ser jugador del club capitalino.

J. J. Macías estuvo a prueba por un tiempo con el Real Valladolid de España en busca de regresar al futbol profesional; lamentablemente, no logró quedarse en el conjunto que dirige un viejo conocido de la Liga MX, Guillermo Almada, y ahora podría ser la nueva incorporación de los Pumas.

El problema por el que José Juan Macías no ha podido brillar en los equipos que ha militado, con excepción del Club León, son las severas lesiones que ha sufrido a lo largo de su corta carrera; hace un par de años estuvo 495 días fuera de actividad por dos ligamentos rotos.

José Juan Macías estuvo a prueba en el Real Valladolid. ı Foto: Captura de Pantalla

Está es la condición que impuso Pumas a José Juan Macías para volver a la Liga MX

Los Pumas están analizando a fondo la posibilidad de poder sumar a su plantilla a José Juan Macías, ya que el delantero mexicano llegaría gratis al club del Pedregal, pero el conjunto capitalino impuso una condición al jalisciense para volver a la Liga MX.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez no traería a J.J. Macías para que sea el nuevo delantero titular del equipo, a pesar de que Guillermo Martínez pasa por un pésimo momento, así que el exjugador de las Chivas sería el tercer ariete del equipo auriazul.

Esta decisión y condición para llegar al equipo es porque Macías llega al equipo después de ser descartado por el Real Valladolid y después de estar un largo tiempo lesionado y fuera de ritmo, porque a inicios del 2025 anunció su retiro del futbol profesional.

Pumas espera contratar al José Juan Macías del Club León

Pumas está listo para darle una nueva oportunidad a José Juan Macías en la Liga MX, para que sea el tercer delantero del equipo auriazul, pero el conjunto capitalino espera tener la mejor versión del ariete mexicano.

El equipo que dirige Efraín Juárez espera que J.J. Macías muestre el tremendo nivel con el que alguna vez se le vio cuando portó los colores del Club León, equipo donde realizó su debut profesional en 2019.

En el año que estuvo con los Panzas Verdes, el delantero mexicano consiguió 19 goles y dos asistencias en 40 partidos con la institución del Bajío.

DCO