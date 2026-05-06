Javier Aguirre rompe el silencio; “el que no venga estará fuera del Mundial”

Javier Aguirre asegura que los jugadores que no concentren no estarán en la Copa del Mundo 2026

Este miércoles inicia la concentración de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 y el entrenador nacional, Javier Aguirre, dio la cara frente a la polémica que rodea la concentración y aseguró que el jugador que no esté en el Centro de Alto Rendimiento a las 20:00 horas no estará en el certamen de la FIFA.

“Hoy iniciamos, es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros”, dijo Aguirre en conferencia de prensa en el CAR. “El comunicado es muy claro, el que no venga pues estará fuera del Mundial, eso es algo que no podemos ser flexibles”, agregó.

Conferencia de Prensa de Javier Aguirre | 6 de mayo de 2026



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Aguirre estuvo acompañado en la conferencia por Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales de México, quien se limitó a estar sentado sin realizar comentarios. El Vasco añadió un agradecimiento para Toluca y Chivas por prestar a sus jugadores, como se planeó desde hace semanas.

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“Quisiera agradecer especialmente a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas este proyecto lo presentamos hace tiempo. Fue aprobado este pacto que no se ha roto”, dijo.

Chivas dio antes del inicio de la Liguilla a cinco jugadores para la Selección Mexicana, mientras que Toluca a dos. El Rebaño le afectó demasiado en los cuartos de final, pues representan casi la mitad del equipo titular que Gabriel Milito utilizó semana a semana en el Clausura 2026.

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“Agradecer a todos los clubes, especialmente decirlo a Chivas y a Toluca. Chivas obviamente por el número de jugadores se vio afectado evidentemente y Toluca porque está compitiendo en un torneo continental y bueno está aportando, ayudándonos en todo sentido a la selección”, explicó.

Los jugadores que aparecen en la prelista de México para el Mundial 2026 deben presentarse a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF. Los futbolistas que no lleguen estarán descartados para el certamen que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Antes de que Javier Aguirre saliera la conferencia, cuatro de los cinco jugadores de Chivas fueron llamados a reportar a Verde Valle para una charla con el duelo del Guadalajara, Amaury Vergara, quien se mostró descontento por el permiso de Toluca, que podrá jugar en la Concachampions con sus dos seleccionados.

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