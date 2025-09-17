¡Oficial! Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Dani Alves perdió contra Pumas la demanda que el club de la Liga MX hizo ante el TAS.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) cerró la disputa entre Pumas y el brasileño Dani Alves, y le dio el triunfo al club de la Liga MX al validar la rescisión de contrato hecha por los auriazules.

Por medio de un comunicado, el equipo universitario dio a conocer que el TAS resolvió a su favor al revocar “la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA“.

Pumas informó que el organismo confirmó la validez de la institución de rescindir el contrato de Dani Alves, decisión que tomaron los altos mandos de la entidad en enero del 2023 luego de que el brasileño fue ingresado a una prisión de Barcelona tras haber sido acusado de agresión sexual.

Dani Alves le tiene que pagar a Pumas por daños al club

Eso no fue todo, pues el club capitalino reveló que el TAS también determinó que Dani Alves debe pagarle a Pumas para reparar el daño que le causó al equipo de la Liga MX, en el que estuvo de julio del 2022 a enero del 2023.

El conjunto auriazul indicó que el TAS "condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución".

No se dio a conocer cuál es la cantidad de dinero con la que Dani Alves compensará a Pumas luego de la decisión del TAS.

El exfutbolista del Barcelona fue absuelto por la justicia española en marzo de este año después de que su defensa le pagara poco más 177,000 dólares a la víctima.

El breve paso de Dani Alves con Pumas

La estadía de Dani Alves con los Pumas solamente duró seis meses, pues el brasileño llegó al club como un flamante fichaje en julio del 2022 y en enero del 2023 dejó de formar parte de la entidad universitaria.

Durante su breve etapa con los del Pedregal, el zaguero originario de Juazeiro, Bahía, solamente tuvo actividad en 13 partidos, todos de Liga MX.

Dani Alves registró 1,125 minutos con los Pumas, con los que también consiguió cinco asistencias, pero no hizo ningún gol.

