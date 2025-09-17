América presume espectacular FOTO con la que manda contundente mensaje tras derrota ante Chivas

Futbolistas del América previo a un partido en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Después de la dolorosa derrota en el clásico nacional ante Chivas, el América presumió su foto oficial para el Torneo Apertura 2025, imagen en la que reunió a los jugadores con las futbolistas del equipo femenil.

“La unión que nos distingue. Foto Oficial Apertura 2025. #GrandesDeCorazón”, fue el mensaje con el que las Águilas acompañaron la publicación en sus redes sociales.

La unión que nos distingue.

Foto Oficial Apertura 2025.#GrandesDeCorazón pic.twitter.com/IVB7V669ms — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2025

Los futbolistas del equipo varonil del América están intercalados con las integrantes del conjunto varonil en esta espectacular foto, en la que los jugadores lucen el jersey de visitante, pues las mujeres portan el uniforme de local, ambos fabricados por Adidas.

América tampoco pudo contra Chivas en la Liga MX Femenil

El equipo varonil del América perdió el invicto en el Apertura 2025 tras sucumbir 2-1 ante Chivas en la Jornada 8 y un día después el cuadro femenil de las Águilas también fue vencido por el Rebaño.

Las azulcremas perdieron por pizarra de 2-0 a manos del Guadalajara en la cancha del Ciudad de los Deportes, donde se llevaron a cabo los dos clásicos entre capitalinos y tapatíos.

Ambas derrotas contra Chivas bajaron al América del segundo al tercer sitio de la clasificación tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil, pero en esta última después de 11 jornadas.

¿Contra quién va el América tras su tropiezo ante Chivas?

El América tendrá un complicado compromiso después de su caída en la clásico nacional contra las Chivas, pues en la Jornada 9 del Apertura 2025 visita la cancha del Monterrey.

El equipo dirigido por André Jardine mide fuerzas ante Rayados en el Estadio BBVA el sábado 20 de septiembre en uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

El Monterrey lidera la clasificación con 21 unidades, mismas que ha conseguido después de registrar siete victorias y una derrota, la cual fue a manos del Pachuca en la primera fecha del campeonato.

Posteriormente vendrá una jornada doble en la Liga MX, por lo que la cosecha de puntos será vital para un América que buscará tener un buen desempeño en la segunda parte del torneo para cerrar la fase regular en las primeras posiciones de cara a la Liguilla.

EVG