Ganó todo en el América, no funcionó en su nuevo club y volverá a Coapa por la puerta de atrás

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX no ha terminado, pero en Coapa ya están sonando posibles nombres para reforzar la plantilla del América de cara a la siguiente campaña y entre los posibles jugadores que llegarían están el portero Óscar Jiménez.

Según información de medios nacionales, Óscar Jiménez regresaría al Club América, aunque no por decisión del jugador o del cuadro azulcrema, sino porque el León, en donde actualmente juega el ex de las Águilas, ha batallado en encontrar un portero que esté a la altura de Rodolfo Cota.

Cota llegó al América en un intercambio por Jiménez, pero el portero no ha dado el ancho en el cuadro de la Fiera, que ha batallado por encontrar un cancerbero confiable y es que ni Óscar Jiménez, Alfonso Blanco u Óscar García han respondido.

Esto provocaría que el León esté pensando en terminar con el préstamo de Rodolfo Cota y que deje al América para que vuelva a ser un Panza Verde, lo que daría paso a que Óscar Jiménez se convierta de nueva cuenta en futbolista de Coapa.

Óscar Jiménez regresaría al América, donde lo ganó todo

Óscar Jiménez estaría regresando al América, donde lo ganó todo. El portero llegó a Coapa en 2017 y jugó 41 partidos, formando parte de las plantillas que ganaron tres títulos de Liga MX, uno de Copa MX y dos Campeón de Campeones.

En 2026, entonces, Jiménez estaría siendo de nuevo jugador del América, que no moverá a su portero titular Luis Ángel Malagón, quien incluso es el guardameta de la Selección Mexicana de Futbol y será el titular del cuadro azulcrema.

En el futbol mexicano Óscar Jiménez ha jugado en el Club Indios de Futbol, Lobos BUAP, Chiapas Futbol Club, América y León. Óscar Jiménez es un portero que en su mayor parte del tiempo ha sido suplente, aunque cuando se le ha requerido responde.

