América hace el ridículo y pierde ante Chivas, deja el invicto: resumen y goles

El peor Chivas de los últimos años venció a un América que lucía confiado y sin ideas pese a tener a sus grandes estrellas. Con un gol de Roberto Alvarado, el Rebaño venció al minuto 63 a los azulcremas, Armando González anotó al 88′. Además de esta derrota, el equipo de André Jardine perdió el invicto y el subliderato, pues Cruz Azul es el nuevo líder del Apertura 2025. Allan Saint-Maximin tuvo su primer partido de titular, pero no pudo hacer nada. Alejandro Zendejas marcó el de la honra al 98′.

Cuando parecía que el América podía provocarle a las Chivas una de sus derrotas más dolorosas en toda su historia, el resultado fue distinto. El Rebaño sacó tres puntos de oxígeno puro y aún sueñan con poderse meter a la lucha por una posible Liguilla. Las Águilas demostraron que aun tiene muchos errores y Jardine lució desesperado.

Las Chivas logran su segunda victoria en el campeonato y el América pierde el invicto después de 8 jornadas. El Rebaño llega a siete unidades y los de Coapa se quedan con 17. André Jardine, ahora, será criticado, pues el viernes previo al Clásico Nacional estuvo en el concierto de Oasis.

Gabriel Milito logró ganar el partido más importante de la temporada. El entrenador argentino ahora necesita que su equipo retome la confianza y pueda seguir con esta racha goleadora. Javier Hernández no vio minutos