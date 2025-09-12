América busca su triunfo 100 en duelos oficiales ante Chivas

Maximin festeja con sus compañeros el gol ante el Pachuca en la Jornada 7.

La reanudación de la Liga MX tras el parón por la Fecha FIFA trae como platillo especial una nueva edición del clásico nacional entre América y Chivas, un encuentro que puede ser inolvidable para los aficionados azulcremas, pues las Águilas buscan un triunfo para llegar a los 100 en partidos oficiales en su rivalidad contra el Rebaño.

Con realidades muy distintas se presentan este sábado las Águilas y el Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde los de Coapa también intentarán conservar su invicto en el Apertura 2015, en el que suman cinco victorias y dos empates después de siete jornadas; mientras que los rojiblancos llegan urgidos de puntos, pues llegan ubicados en el antepenúltimo sitio de la clasificación con apenas un duelo ganado, si bien tienen pendiente su cotejo de la Fecha 1 ante Tigres.

El primer triunfo del América sobre las Chivas ocurrió el 20 de febrero de 1944, cuando se impuso por un categórico 7-2 en la Jornada 13 de la Temporada 1943-1944, en un encuentro que tuvo como sede el extinto Parque Asturias. Las Águilas acumulan 99 triunfos oficiales contra el Rebaño, que registra 80 clásicos ganados en su historia en toda clase de competencias, mientras que el resto son 82 igualadas en las 261 ediciones en toda clase de competencias entre los dos clubes más populares del futbol mexicano.

Otro dato en contra para el Guadalajara de cara al partido de este sábado es que suman más de ocho sin derrotar a los azulcremas en duelo de fase regular, pues su triunfo más reciente fue el 1-0 obtenido en la Jornada 7 del Clausura 2017 en la cancha del Estadio AKRON.

La diferencia de 19 victorias de las Águilas sobre el Guadalajara es la más amplia entre los dos equipos desde el primer enfrentamiento oficial que tuvieron. Chivas tuvo su mayor dominio en 1965, cuando tenía 17 clásicos ganados más que el América con 31 juegos ganados y 14 perdidos.

El delantero francés Allan Saint-Maximin se perfila para jugar su primer compromiso como titular con los de Coapa, con los que ya anotó en sus primeros dos partidos contra Atlas y Pachuca, en los cuales ingresó desde la banca.

El del sábado no será el único duelo del fin de semana entre América y Chivas, pues solamente 15 horas más tarde se medirán los clubes femeniles de ambas instituciones en el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

El panorama luce más parejo en este cotejo, pues las capitalinas son sublíderes con 25 unidades, ocho más que las que acumulan las rojiblancas, que marchan octavas de la clasificación.

La octava fecha de la Liga MX comienza esta noche con dos encuentros, entre los que destaca la visita de Pumas a Mazatlán.

Para mañana, además del clásico, sobresale el choque entre Pachuca y Cruz Azul en el Estadio Hidalgo, donde la Máquina intentará conservar su invicto en el campeonato; además del cotejo entre Tigres y León en el Volcán.

La actividad concluye el domingo con dos partidos, siendo el más destacado de ellos entre Querétaro y Monterrey, que busca los tres puntos para mantenerse como líder del certamen, en el que hasta el momento lleva seis juegos ganados y uno perdido, el cual fue en la Jornada 1 a manos del Pachuca, por lo que de vencer a Gallos Blancos alcanzaría los siete triunfos al hilo.

