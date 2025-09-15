Exestrella del América explota contra Carlos Reinoso y exhibe su manera de trabajar

En el Club América hay muchas leyendas, pero entre las más grandes está el Maestro Carlos Reinoso, quien se llevó una dura critica por parte del exjugador azulcrema Israel Martínez, mejor conocido como el Jagger.

En un podcast de TUDN, el Jagger Martínez recordó una anécdota que involucra al Mestro Reinoso, a quien le dio duro, ya que le recriminó el no utilizar a los jóvenes canteranos, ironizando con el amor que el exentrenador le tiene al club de Coapa.

“Jugamos en Morelia y perdimos 1-0, con Reinoso y yo encabronado porque no jugué, no me metió, le gustan los canteranos y ama al América, pero no los metía, no los metía, son cosas del futbol”, comentó Israel Martínez en el podcast.

@masdeportetudn 🎙️ Capítulo 35 l Jagger Martínez revela cómo se vivió el atentado contra Cabañas dentro del equipo 😓 📺🔴 El episodio completo del podcast de @masdeportetudn ya está en el canal de YouTube TUDN #masdeporte #podcast ♬ sonido original - MasDeporteTudn

Los otros panelistas, entre ellos el Damián “Ruso” Zamogilny, así como Leonardo Riaño, soltaron una risa. Otro de los comentaristas dijo: “Vinieron a pegarle”, haciendo referencia a las palabras en contra a la leyenda del Club América.

El Jagger terminó el tema con Carlos Reinoso diciendo: “Yo no tengo contrato con nadie, no le debo nada a nadie y yo hablo lo que es”. El enojo del exjugador fue que su entrenador en ese momento no lo metió a un partido de liga ante Monarcas Morelia, en donde América perdió.

La carrera del Jagger Martínez

Israel “Jagger” Martínez es un jugador de futbol retirado. Jugó en clubes como América, San Luis, Querétaro, Atlante, Veracruz y Celaya en el balompié mexicano. Se desempeñaba en varias partes del campo, pero es recordado como volante y hasta extremo, aunque llegó a ser lateral.

Se formó en el Club América, en donde debutó como profesional y por unos torneos fue de los canteranos más destacados. Como azulcrema participó en 66 juegos, anotó un gol y dio tres asistencias.

Sus mejores momentos se dieron en el San Luis, en donde alineó en 140 ocasiones, anotó 12 goles y entregó cinco pases para anotación. También jugó para el mayor rival de los tuneros, el Querétaro, con el que disputan el Clásico de la 57.

En los Gallos Blancos disputó 28 cotejos y participó directamente en cinco anotaciones, con cuatro goles y una asistencia. El Jagger tuvo un corto paso por los Potros de Hierro del Atlante, en donde pisó el terreno de juego en 27 oportunidades y solo logró un pase de gol.

En 2009 formó parte de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro de la Concacaf, siendo el único título oficial, registrado en transfermarkt, para el exjugador.

