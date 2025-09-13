El América vs Chivas llega a La Casa de los Famosos; ¿A quién apoya cada uno de los integrantes?

Los integrantes de La Casa de los Famosos podrán disfrutar el clásico nacional entre América y Chivas.

El clásico nacional entre América y Chivas llega a La Casa de los Famosos México. Los integrantes del reality show podrán ver en vivo la transmisión del partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX con la narración de los comentaristas de TUDN.

Miguel Layún, exfutbolista de las Águilas y analista de la televisora, fue el encargado de revelarle la noticia a los famosos que se mantienen con vida en el programa de televisión, luego de que los mismos habían tenido una divertida dinámica con un torneo de futbolito, durante el cual cada quien eligió portar entre los jerseys azulcrema y rojiblanco.

“Muchas felicidades por haber disfrutado de esta pelea de futbolito y como regalo TUDN los va a invitar a vivir el clásico nacional América vs Chivas, este partido que paraliza a todo el país”, fue el mensaje con el que Miguel Layún les avisó a los integrantes de La Casa de los Famosos México que podrán disfrutar en vivo la transmisión del juego este sábado 13 de septiembre.

¿A quién le van en el América vs Chivas los integrantes de La Casa de los Famosos?

Los nueve integrantes que se mantienen con vida en La Casa de los Famosos México explotaron de júbilo tras la noticia de que podrán observar en vivo el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cuando fueron cuestionados respecto a quién apoyan en el clásico nacional, las Chivas tuvieron ligera ventaja al contar con el favoritismo de Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, Shiki, Abelito y El Guana.

Por su parte, los que manifestaron que están con el América para este duelo son Alexis Ayala, Mar Contreras, Aarón Mercury y Elaine Haro.

¿Cómo llegan América y Chivas al clásico nacional?

El clásico nacional entre América y Chivas es el platillo principal en la reanudación del Apertura 2025 de la Liga MX después por el parón por la Fecha FIFA.

Las Águilas llegan al duelo de este sábado con la misión de conservar su invicto en el torneo ante un Rebaño urgido de puntos, pues es antepenúltimo con solamente una victoria.

El América busca su triunfo 100 sobre Chivas en clásicos nacionales oficiales en toda clase de competencias. Los capitalinos tienen 99 juegos ganados, por 80 de las Chivas.

EVG