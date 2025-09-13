Canelo Álvarez y Terence Crawford reciben increíble regalo de Netflix a horas de su pelea (VIDEO)

Netflix sorprendió con un increíble obsequio al 'Canelo' Álvarez y a Terence Crawford.

Netflix, la plataforma de streaming que transmitirá en vivo y en exclusiva la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, sorprendió con un increíble regalo a los dos boxeadores horas antes de su esperada pelea en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La plataforma publicó un video en sus redes sociales en el cual muestra el momento en el que el mexicano y el estadounidense reciben unos increíbles y personalizados sarapes conmemorativos.

“Viva México. Yo los apoyo también. Se siente bien sabiendo que estoy a punto de pelear contra uno de los boxeadores icónicos de México”, dijo Terence Crawford tras recibir el increíble regalo de Netflix, mientras que el Canelo Álvarez señaló su agradecimiento “con todos los fans de México. Muchísimas gracias, siempre han estado ahí apoyándome”.

¿Por qué Netflix transmite la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Por primera vez en su carrera, una pelea del ‘Canelo’ Álvarez no será transmitida por televisión abierta, y Netflix es la única plataforma por la que la afición podrá observar en vivo el combate.

Al respecto, Saúl Álvarez aseguró que esto se debe a un mal manejo en su contrato, pues su idea es que toda la gente pueda observar sus pleitos.

“Fue un mal manejo que hicieron, porque en mi contrato siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis”, aseguró el ‘Canelo’ ante los medios de comunicación.

El pugilista tapatío aseguró que hizo todo lo que estuvo en sus manos para que esta situación cambiara, pero “por una mala comunicación le vendieron los derechos a Netflix global”.

Canelo Álvarez quiere terminar con el invicto de Terence Crawford

El estadounidense Terence Crawford llega invicto a su pelea contra el ‘Canelo’ Álvarez, pues salió con los brazos en alto en sus 41 combates previos.

Saúl Álvarez quiere ser el primer boxeador en derrotar a Bud, quien ganó 31 de sus pleitos por nocaut, una vía por la que el tapatío hace cuatro años que no se impone.

El ‘Canelo’ Álvarez se presenta a su pelea contra Terence Crawford con una racha de seis peleas ganadas de manera consecutiva desde su derrota más reciente a manos del ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022.

