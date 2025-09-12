Canelo vs Crawford: ¿Cuándo fue la última vez que Saúl Álvarez ganó una pelea por nocaut?

El 'Canelo' Álvarez enfrenta a Terence Crawford con una larga racha sin triunfos por la vía del nocaut.

Que Saúl ‘Canelo’ Álvarez gane por nocaut dejó de ser algo común desde hace rato para el mexicano, quien intentará conseguir su primer triunfo por esa vía en cuatro años este 13 de septiembre, cuando enfrente al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Fue la noche del 6 de noviembre del 2021 cuando el ‘Canelo’ consiguió su más reciente triunfo por nocaut. Su víctima fue el también estadounidense Caleb Plant, en un combate que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden de Las Vegas.

Desde entonces el ‘Canelo’ no ha podido noquear a ninguno de sus contrincantes, algo que piden a gritos sus fans y el público en general y que intentará conseguir este 13 de septiembre ante un Terence Crawford que no conoce la derrota en 17 años de carrera.

¿Cuántas peleas ha tenido el Canelo desde su nocaut más reciente?

El ‘Canelo’ Álvarez se ha subido al ring en siete ocasiones más desde que se impuso a Caleb Plant en su última victoria por la vía del nocaut.

Tras aquel último triunfo por nocaut, el pugilista jalisciense sufrió el segundo tropiezo de su carrera al sucumbir a manos del ruso Dmitry Bivol el 7 de mayo del 2022 en la T-Mobile Arena.

Después de dicha derrota, el ‘Canelo’ Álvarez enfrentó a Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía, Edgar Berlanga y William Scull, a todos por decisión unánime.

¿Cuántas peleas ha ganado por nocaut el Canelo?

Saúl Álvarez tiene marca de 63 peleas ganadas, dos perdidas y dos empatas en los 67 combates que ha disputado desde su debut profesional el 29 de octubre del 2005.

El ‘Canelo’ acumula hasta el momento 39 victorias por nocaut, vía por la que nunca ha sido derrotado en su prolífica carrera, pues sus caídas a manos de Floyd Mayweather y Dmitry Bivol fueron por decisión mayoritaria y decisión unánime, de manera respectiva.

Miguel Cotto, Ryan Rhodes, James Kirkland, Liam Smith y Sergey Kovalev son algunos de los boxeadores a los que el ‘Canelo’ Álvarez ha noqueado en 20 años de trayectoria.

EVG