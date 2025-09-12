Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuánto ganará el mexicano en esta pelea?

Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en Las Vegas por el campeonato mundial indiscutido del peso supermedio, con el mexicano como rey de las cuatro organizaciones más importantes del boxeo, lo que le asegura un gran pago al orgullo de Guadalajara.

De acuerdo con información de medios especializados, el Canelo Álvarez firmó un contrato multi peleas con el jeque árabe Turki Al-Sheikh, con una bolsa total, según estimaciones, de más de 400 millones de dólares por cuatro o cinco combates, lo que significa que por pelea el pago sería de 80 y 100 millones de dólares.

Sin embargo, una de las conferencias previas al combate de voz del propio Turki Al-Sheikh se dijo que el contrato que tiene con el Canelo es superior a los 100 millones de dólares, al menos para enfrentar a Crawford. “No, te equivocaste de número. El contrato entre nosotros y Canelo es más que eso”.

Con esto en mente y con que no hay cifras oficiales del contrato, Saúl Canelo Álvarez estaría ganando probablemente 150 millones de dólares por pelear este sábado ante Terence Crawford en Las Vegas.

Canelo vs Crawford, tercera pelea con la taquilla más lucrativa

La función de este sábado en Las Vegas entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford ya es histórica, pues de acuerdo con el promotor del combate es la tercera pelea con taquilla más lucrativa.

Según el presidente de la UFC, Dana White, quien ahora está en el negocio del boxeo con el proyecto Zuffa Boxing y es el promotor de la pelea de este sábado, Canelo vs. Crawford sólo es superada por Mayweather vs. Pacquiao (2015) y Mayweather vs. McGregor (2017) como la que más recauda en venta de boletos.

La pelea que más generó dinero en taquilla fue el súper combate entre dos leyendas de la última década y de la historia del deporte; Floyd Mayweather ante Manny Pacquiao hace 10 años, en 2015, combate que, según medios especializados, recaudó 72.2 millones de dólares.

Dos años más tarde, Floyd Mayweather, una máquina de hacer dinero, de ahí se apodo de The Money, se midió ante la entonces superestrella de la UFC, Conor McGregor, combate del morbo que juntó 55.4 millones de dólares.

En entrevista con KSNV News 3 Las Vegas, White dijo que la pelea que se realiza en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de la NFL, supera a todos los combates que se han hecho de boxeo en ingresos de taquilla. Aunque fiel a su estilo, el empresario de las Artes Marciales Mixtas no reveló el monto exacto; sin embargo, debe estar entre los 27 y los 55 millones de dólares.

aar