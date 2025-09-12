Pesaje Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO: Fecha, hora y dónde ver la ceremonia HOY

Canelo Álvarez llegando a Las Vegas para su pelea ante Terence Crawford

Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford pelean este sábado, sin embargo, HOY, 12 de septiembre, se realiza la ceremonia de pesaje previo al combate en donde los peleadores deberán marcar el límite de las 168 libras o de peso supermediano.

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se realiza en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de la NFL, pero antes ambos deben vencer a su primer rival, la báscula, en donde hay, para parte prensa y aficionados, algunas dudas.

Pues el estadounidense Crawford será la primera vez en su carrera que marque las 168 libras, ya que antes peleaba en divisiones de peso inferiores. De hecho, su última pelea fue en las 147 libras, ante Israil Madrimov en 2024.

¿Hora y dónde ver el pesaje de Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

El pesaje de la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford es este viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal del canal de YouTube de Netflix completamente gratis.

Terence Crawford sube de peso para medirse ante Canelo Álvarez

Nacido en Omaha, Nebraska, Terence Allan Crawford es una de las grandes estrellas del deporte, siendo campeón mundial indiscutido en dos divisiones de peso, pero que son inferiores a la categoría en donde peleará ante Saúl Canelo Álvarez.

Álvarez y Crawford en un cara a cara en Las Vegas. Foto› X / Canelo Álvarez

Canelo tiene cuatro años sin nocauts, pero el tema con el peso de su rival puede ser clave para conseguirlo, ya que Crawford ha estado peleando en 147 libras o menos y ahora estará en las 168, en donde el mexicano es campeón mundial indiscutido.

Apodado Bud, el estadounidense llega con 37 años, siendo campeón interino superwelter luego de vencer a Israil Madrimov, aunque una vez que suba al ring ante el mexicano ya no será más el campeón de esta división.

Crawford está invicto con 41 victorias y 31 nocuats, y en su historial el Canelo Álvarez será el segundo rival de élite que enfrente, pues el primero fue Errol Spence Jr.

Con récord de 63-2-2 y con un porcentaje de nocaut de 61.9% (39), el Canelo se planta ante Crawford, quien tiene foja de 41-0 (31 KO ‘s) y busca su tercer campeonato mundial indiscutido en cualquier división.

