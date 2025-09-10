La temible predicción de Julio César Chávez contra Canelo Álvarez si no noquea a Terence Crawford

Julio César Chávez le mandó un contundente mensaje al 'Canelo' Álvarez de cara a su pleito contra Terence Crawford.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recibió una fuerte crítica y una temible predicción de parte del legendario Julio César Chávez previo a su pelea del 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford.

El César del Boxeo se le fue con todo al tapatío al afirmar que lo único que espera de él es que se imponga por la vía del nocaut a Crawford, pues de lo contrario duda que pueda noquear a alguien más en sus próximos combates.

“Con todo respeto, si no noquea a Crawford, pues entonces a quién va a noquear”, fue el lapidario comentario de Julio César Chávez en la víspera de la pelea en Las Vegas entre el ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

CANELO, ¿OBLIGADO A NOQUEAR?



Julio César Chávez insinuó que Canelo está obligado a noquear a Terence Crawford.



"Con todo respeto, si no noquea a Crawford, pues entonces a quién va a noquear".

El Gran Campeón Mexicano fue más allá al asegurar que “si Canelo no lo noquea, pierde”, con lo que dejó claro que ve en el estadounidense a un rival serio para el de Guadalajara.

La predicción de Julio César Chávez y el mensaje contra el ‘Canelo’ Álvarez es muy claro, pero a la vez refleja el deseo del excampeón de ver una victoria del tapatío que no deje lugar a dudas, como hace rato no ocurre.

¿Cuándo fue la última vez que el Canelo Álvarez ganó una pelea por nocaut?

Saúl Álvarez ha batallado mucho en sus más recientes peleas para ganar por la vía del nocaut, pues sus últimas victorias han sido por decisión unánime.

El último boxeador al que el ‘Canelo’ noqueó fue el estadounidense Caleb Plant, a quien el mexicano derrotó por nocaut técnico el 6 de noviembre del 2021 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

A pesar de esta reciente racha, la estadística favorece al ‘Canelo’ Álvarez, 39 de los 63 triunfos que acumula han sido por la vía del nocaut.

¿Cómo le fue a Terence Crawford en su pelea antes de enfrentar al Canelo Álvarez?

Terence Crawford expone su invicto en la pelea de este 13 de noviembre contra Saúl Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El pugilista estadounidense ha salido victorioso en los 41 pleitos que ha afrontado, el más reciente de ellos el 3 de agosto del 2024, cuando se impuso por decisión unánime al uzbeko Israil Madrimov.

El ‘Canelo’ es el cuarto mexicano al que Terence Crawford enfrenta en su carrera. El de Omaha, Nebraska, venció previamente a Filiberto Nieto, Alejandro Sanabria y Raymundo Beltrán.

