Canelo Álvarez le presume al mundo el nacimiento de Eva Victoria, su quinta hija (FOTO)

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez presumió en sus redes sociales el nacimiento de Eva Victoria, su quinta hija.

En su cuenta de Instagram, el pugilista jalisciense compartió una emotiva fotografía en la que su esposa Fernanda Gómez sostiene a la pequeña en brazos, al tiempo que él le da un tierno beso en la boca a su pareja.

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor. @fernandagmtz🥹😍bienvenida EVA VICTORIA❤️“, fue el emotivo mensaje con el que el ‘Canelo’ Álvarez acompañó su publicación.

Las felicitaciones para el boxeador mexicano por el nacimiento de Eva Victoria no se hicieron esperar, pues varios de sus seguidores y personalidades como Brandon Moreno, peleador de UFC, y Michael Phelps, e legendario exnadador estadounidense, le externaron sus cálidos mensajes por esta gran noticia.

¿Cómo se llaman los otros hijos del Canelo Álvarez?

Emily Cinnamon es la mayor de los cinco hijos que tiene Saúl Álvarez Barragán, quien la tuvo a la edad de 17 años. Karen Beltrán es la madre de la primogénita del púgil.

Mía es la segunda hija del ‘Canelo’, y fue producto del romance que el boxeador tuvo con Valeria Quiroz. La tercera es María Fernanda, a quien el pugilista procreó con su esposa Fernanda Gómez en el 2017.

El único hijo varón del ‘Canelo’ Álvarez es Saúl Adiel, a quien el deportista tuvo durante su relación con Nelda Sepúlveda.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

El nacimiento de Eva Victoria, la quinta hija de Saúl Álvarez, ocurre mietras el ‘Canelo’ se prepara para su pelea contra Terence Crawford.

El combate entre el mexicano y el estadounidense está programada para llevarse a cabo el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

El ‘Canelo’ Álvarez derrotó por decisión unánime al cubano William Scull en Arabia Saudita en su primera pelea del 2025, misma que se llevó a cabo el 3 de mayo.

El boxeador tapatío llegará a su pelea contra Terence Crawford con una marca de 63 victorias, dos derrotas y dos empates en 67 pleitos.

EVG