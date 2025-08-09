Pato O’Ward se lleva la pole position para el Grand Prix de Portland de la IndyCar Series

Pato O'Ward heredó la pole position para el Grand Prix de Portland de la IndyCar Series.

El piloto mexicano Pato O’Ward se hizo de la pole position para el Grand Prix de Portland de la IndyCar Series 2025, carrera que se llevará a cabo este domingo 10 de agosto.

El volante regiomontano, de Arrow McLaren, terminó originalmente en la segunda posición detrás del danés Christian Lundgaard, quien marcó el mejor tiempo con 58.393 segundos.

🏁BANDERA A CUDROS 🏁



Pole de Lungaard pero como tiene penalización, quién arrancará mañana 1o en Portland será PATO O'WARD! pic.twitter.com/tlkPRbPwy2 — 🏁「 Alerta Racing 」🏁 (@AlertaRacing) August 9, 2025

Sin embargo, el coequipero de Pato O’Ward en Arrow McLaren, sufrió una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor.

Esta situación le benefició al regiomontano, quien gracias a la misma heredó la pole position para el Grand Prix de Portland, el antepenúltimo de la IndyCar Series 2025.

Tras heredar el primer lugar para la cita de este domingo 10 de agosto, Pato O’Ward reconoció su satisfacción y reconoció que le da confianza, pues resaltó la dificultad del Portland International Raceway.

“Muy contento con esta gran clasificación, vamos a salir primeros, así que es lo mejor. Este fue nuestro circuito más difícil el año pasado, así que es un gran paso adelante”, aseguró el volante regiomontano al respecto.

¿En qué lugar va Pato O’Ward en la IndyCar Series 2025?

A falta de tres carreras para que finalice la Temporada 2025 de la IndyCar Series, el mexicano Pato O’Ward marcha en la segunda posición del campeonato de pilotos.

El volante regiomontano acumula 469 puntos y solamente está abajo del español Álex Palou, quien lidera la clasificación con 590 unidades.

Pato O’Ward acumula cinco podios en la IndyCar Series 2025, destacando las victorias obtenidas en Iowa y Toronto.

¿Dónde son las últimas carreras de la IndyCar Series 2025?

Después del Grand Prix de Portland restarán dos carreras por disputarse en la IndyCar Series 2025.

Milwaukee y Nashville acogerán las últimas dos citas de la temporada los días 24 y 31 de agosto, de manera respectiva.

EVG