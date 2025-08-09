El GOLAZO de Cuauhtémoc Blanco en el partido entre leyendas de América y Chivas; no pierde la magia (VIDEO)

Los años pasan, pero Cuauhtémoc Blanco no pierde el toque y la magia que ha demostrado a lo largo de su carrera como futbolista profesional. En esta ocasión deleitó al público de Hermosillo con un tremendo golazo de alta definición en el encuentro entre las leyendas del América y las leyendas de las Chivas.

‘El Divo de Tepito’ llegó al área del Rebaño Sagrado y se quitó a un rival con un recorte hacia afuera, levantó la cara y con un toque sutil a la esférica, mandó el balón por arriba del portero y la puso en el ángulo de la portería de las Chivas, demostrando que la magia nunca se acaba. Para rematar, el mexicano realizó su icónico festejo.

La afición azulcrema que se dio cita en el Estadio Fernando Valenzuela se volvió loca después del tremendo golazo que se mandó una de las leyendas del equipo de Coapa, demostrando que la rivalidad sigue sin importar la categoría que sea.

Cuauhtémoc Blanco humillando como siempre a las chivas y que manera de pegarle al balón ⚽, el toque sigue intactopic.twitter.com/UeUSBPj5g5 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) August 9, 2025

Cuauhtémoc Blanco, la última gran leyenda del Club América

Para la afición del América, Cuauhtémoc Blanco fue el último jugador en convertirse en leyenda del club, además de ser el último futbolista en portar el dorsal ‘10′ de las Águilas como se debe.

El delantero mexicano siempre demostró cariño, amor y pasión por el escudo del conjunto de Coapa. Durante su estadía con el conjunto azulcrema, ‘El Divo de Tepito’ jugó 291 partidos con la camiseta del América, anotó 138 goles y dio 16 asistencias.

A pesar de que ya está retirado y hoy en día se dedica a la política, Cuauhtémoc Blanco sigue asistiendo a los partidos de leyendas y demostrando que la magia nunca se pierde; únicamente el físico cambia y los años siguen pasando.

⚽️ ¡El 'Divo de Tepito' se hace presente en #Hermosillo!



Así fue el momento en que Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) prendió a la afición americanista en el juego de leyendas @Chivas vs @ClubAmerica en el Estadio Fernando Valenzuela en #Hermosillo.



📹 @ProyectoPuente pic.twitter.com/ODbq9fnYBO — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 9, 2025

El América no pasa su mejor momento

A pesar de que Cuauhtémoc Blanco y las leyendas sigan demostrando un gran nivel en cada partido, el primer equipo del América vive su peor momento desde que André Jardine arribó al banquillo azulcrema.

Las Águilas han perdido dos títulos, el Campeón de Campeones y el Clausura 2025, la oportunidad de ir al Mundial de Clubes y la Leagues Cup; tampoco el inicio en el Apertura 2025 ha sido el mejor para los de Coapa.

Los fracasos y malos resultados han llevado a que la afición del América se preocupe por lo que ocurrirá esta temporada o si el equipo podrá recuperarse de este bache que están atravesando.

