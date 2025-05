Cuauhtémoc Blanco le manda fuerte mensaje a André Jardine para despreciar el trabajo del brasileño

El Club América ya se prepara para afrontar la liguilla del Clausura 2025 y André Jardine afina los últimos detalles para iniciar su camino hacia el tetracampeonato enfrentando a Pachuca, lamentablemente, Cuauhtémoc Blanco ha despreciado el trabajo del estratega brasileño.

El ídolo americanista estuvo presente en el podcast del ‘Shaggy’ Martínez, donde destacó que con el equipo que tiene el club de Coapa y el dinero que ha gastado el dueño del equipo en fichajes, cualquier entrenador del mundo podría dirigir a la institución azulcrema.

“Ahorita le metieron un chingo de lana. Con ese pinche equipo que tiene, cualquier entrenador puede dirigir” comentó Cuauhtémoc Blanco durante el programa del exjugador del Cruz Azul.

TE RECOMENDAMOS: Fuera del Ring Paul Heyman termina con los rumores y presume su relación con una modelo de OnlyFans

Sin embargo, ‘El Temo’ pensó lo que dijo y se tragó sus palabras minutos después, para reconocer el gran desempeño y talento que tiene André Jardine para manejar a las grandes figuras del plantel de las Águilas.

“También hay que darle mérito al entrenador y al grupo que ha hecho. Creo que ha hecho un excelente grupo y ha sabido manejar muy bien a un equipo. Eso es lo primordial como entrenador, saber llevar a un equipo de figuras está cabrón. ¿Qué por qué estoy en la banca? Pues rómpete la madre para jugar de titular, tú te la ganas, antes no era tanto físico, ahora si no corres no puedes jugar“, declaró el exdelantero del América.

América en busca de hacer historia en la Liga MX

El Club América avanzó a la liguilla del futbol mexicano como el segundo lugar de la tabla general del Clausura 2025 y tras la victoria del Pachuca sobre el Monterrey en el play-in, las Águilas se medirán ante los Tuzos en los cuartos de final.

El equipo de André Jardine cerró la temporada regular con una victoria 5-0 sobre el Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes y están listos par afrontar la fiesta grande del futbol mexicano en busca del cuarto título al hilo de la Liga MX para el conjunto azulcrema.

Los de Coapa aún tienen una semana de descanso antes de meterse de lleno en la fase final del torneo, que se llevará a cabo en la semana del lunes 5 al domingo 11 de mayo, para que la semana que sigue se jueguen las semifinales del certamen.

En caso de conseguir el tetracampeonato, el América se convertirá en el primer equipo en conseguir cuatro campeonatos seguidos en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

DCO