Paul Heyman termina con los rumores y presume su relación con una modelo de OnlyFans

Paul Heyman fue tendencia durante el fin de semana del Wrestlemania 41 por dos razones, la primera por traicionar a CM Punk y Roman Reigns al elegir a Seth Rollins, y la segunda fue por su relación que tiene con la modelo chilena Daniella Chávez.

El Wiseman de la WWE se tomó un tiempo antes de aparecer en el show de shows, para grabar algunos videos y sacar algunas fotos con la modelo de OnlyFans, quien estuvo presente para presenciar la lucha entre Punk, Reigns y Rollins en asientos VIP otorgados por su mánager.

“Mi agente desde el 2018, ¿quizás me deba un favor? Gracias Heyman Hustle por ayudarme a crecer en USA. ¡Sé que a mí no me traicionas!“, comentó en unos de sus videos la exconejita Playboy.

Daniella Chávez presume su relación con Paul Heyman. ı Foto: X @daniellachavezc

¿Cuál es la relación entre Paul Heyman y Daniella Chávez?

Paul Heyman, aparte de ser mánager en la WWE, tiene una agencia de modelos llamada Heyman Hustle, y fue en 2018 cuando Daniella Chávez se unió al empresario estadounidense para ser patrocinada por Heyman.

La chilena ha trabajado durante siete años junto al Wiseman de la WWE, esta conexión fue una sorpresa para todos los aficionados del wrestling ya que era una conexión que desconocía la mayoría de los seguidores de la lucha libre americana.

La modelo de OnlyFans se declaró una Paul Heyman Girl al publicar algunos videos y fotografías donde se le puede ver con una playera con la leyenda antes mencionada, además, ha dejado ver que es fan de la Liga MX y aficionada del Club América, equipo al que ha demostrado su amor en redes sociales.

