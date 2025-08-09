Estrella del América rompe el silencio y revela su futuro en el club; “yo tengo...”

Uno de los temas más sonados en el Club América es la posible salida de jugadores y uno de ellos terminó con los rumores con sus recientes declaraciones, en donde asegura que se mantendrá en el cuadro de Coapa.

Rodrigo Aguirre, delantero azulcrema, dijo para AUF TV que tiene dos años más de contrato con las Águilas, así que se queda, o al menos la intención del delantero uruguayo es permanecer en la institución azulcrema.

“Yo tengo contrato dos años más con el América, así que sí, me quedo. Desde que llegué al América no he podido jugar en el Azteca porque justamente lo están remodelando para el Mundial”, comentó Aguirre.

El Búfalo comentó que también quiere jugar en el Estadio Azteca con el América, pues desde que empezó a vestir los colores del club el Coloso de Santa Úrsula se encuentra cerrado por remodelación y ha tenido que jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El jugador ha logrado tener grandes actuaciones con el América, que a su vez provocan llamados a la Selección Uruguaya, con la que sueña con disputar el Mundial 2026 y ante un posible enfrentamiento con México comentó: “Qué lindo sería, ya se está alineando todo”.

En otro orden de ideas, Rodrigo Aguirre comentó que los clásicos en el futbol uruguayo se viven de manera diferente al futbol mexicano, pues en el país sudamericano solo se trata de dos equipos que acaparan todas las miradas, aunque en la Liga MX hay más clubes de gran convocatoria.

“Nosotros lo vivimos diferente, desde que somos chiquitos, tenemos esa rivalidad en el Clásico, son dos equipos que marcan la diferencias. En México, son muchos los equipos grandes”, dijo.

América recibe a su nuevo delantero

En sus primeras declaraciones tras su llegada a México, el delantero francés Allan Saint-Maximin le agradeció a la afición del América por el increíble recibimiento que le dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Feliz de estar en México, gracias afición por este recibimiento“, fueron las primeras palabras del nuevo fichaje de los azulcremas ante la prensa. Allan Saint-Maximin resaltó su felicidad por llegar a México y por incorporarse al América para el Apertura 2025 de la Liga MX.

“Olé, Olé, Olé, francés, francés”, entonaban los seguidores de las Águilas mientras el delantero galo decía sus primeras palabras en suelo mexicano. Allan Saint-Maximin es el cuarto refuerzo del América en el Apertura 2025, luego de las llegadas de Isaías Violante, Alexis Gutiérrez y José Raúl ‘Pantera’ Zúñiga.

aar