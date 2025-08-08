¡Oficial! Allan Saint-Maximin es confirmado como fichaje bomba del América para la Liga MX y su bienvenida es imperdible

Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó, pues mediante sus redes sociales el Club América anunció al francés Allan Saint-Maximin como su nuevo fichaje para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Una llegada inevitable”, fue el mensaje con el que en redes sociales las Águilas confirmaron la llegada del extremo galo.

En el video en el que América confirmó el fichaje de Allan Saint-Maximin sale la bandera de Francia y la citada frase.

En una operación que se reporta fue por aproximadamente 12 millones de dólares, el América cerró la llegada de Saint-Maximin, quien llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

Allan Saint-Maximin es el cuarto refuerzo del América para el Apertura 2025, detrás de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, quienes han tenido un inicio regular con el cuadro de André Jardine, además que todos llegaron de equipos de la Liga MX, siendo el francés el primero que se une desde el extranjero.

Saint-Maximin llega a reforzar la delantera del América luego de 31 partidos con el Al-Ahli, en donde tan solo logró cuatro goles y 10 asistencias, sumado a que tuvo una pequeño préstamo al Fenerbahce de Turquía, en donde lo dirigió José Mourinho, quien aseguró que el delantero no entrenó cuatro días seguidos al mismo nivel.

Con 28 años de edad, el extremo aportará su experiencia obtenida por clubes como Niza, Saint-Étienne, Mónaco y el Newcastle United de la Premier League, en donde vivió sus mejores momentos.

El América se adelantó al Napoli, vigente campeón de de Italia, en la carrera por los servicios del extremo galo, pues se reportaba que el conjunto celeste tenía interés en fichar a Saint-Maximin, pero la oferta del cuadro mexicano convenció al futbolista.

Medios internacionales señalan que el Napoli estuvo cerca de fichar a Allan Saint-Maximin, cuando el jugador estaba en préstamo en el Fenerbahce, pero las conversaciones con el Al-Ahli no siguieron y su llegada al campeón italiano se frustró.

América concretó el fichaje de su crack europeo mientras disputan la Leagues Cup, torneo en donde las Águilas no empezaron con el pie derecho y dejaron muchas dudas, pero se espera que con el francés en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX puedan mejorar.

