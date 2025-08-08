¿Cuándo es el debut de Allan Saint-Maximin con el América?

Allan Saint-Maximin podría debutar como jugador del América en la Jornada 5 del Apertura 2025.

Luego de la llegada de Allan Saint-Maximin a México, la afición del América se pregunta cuándo debutará el delantero francés con las Águilas en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Los seguidores de las Águilas deberán esperar al menos una semana más para ver al galo en la cancha, pues eso no ocurrirá este sábado 9 de agosto, cuando los de Coapa enfrentan al Querétaro en la Jornada 4.

Por muy pronto, el debut de Allan Saint-Maximin con el América sería el próximo 16 de agosto en el juego de la Fecha 5 del Apertura 2025 contra Tigres.

El cotejo ante los de la UANL se llevará a cabo en el Estadio Universitario, por lo que el galo tendría en patio ajeno sus primeros minutos como azulcrema.

El siguiente rival del América después de Tigres será Atlas, pero los dirigidos por el brasileño André Jardine también serán visitantes en el cotejo contra los rojinegros.

Allan Saint-Maximin deberá esperar para jugar con el América en el Estadio Azulcrema

El francés Allan Saint-Maximin disputaría su primer juego con el América en el Estadio Ciudad de los Deportes hasta el próximo 30 de agosto.

Ese sábado los dirigidos por André Jardine se medirán ante el Pachuca en actividad de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Allan Saint-Maximin es el segundo delantero al que el América fichó para el semestre en curso, pues el primero fue el colombiano José Raúl Zúñiga, quien llegó procedente de los Xolos de Tijuana.

Isaías Violante y Alexis Gutiérrez son los otros futbolistas que se convirtieron en refuerzos de los azulcremas para el Apertura 2025.

América espera mejorar el rumbo en el Apertura 2025

Si bien marcha invicto después de tres jornadas en el Apertura 2025, el América solamente registra un triunfo en el campeonato.

Las Águilas debutaron con un empate 1-1 en cancha de FC Juárez. Posteriormente derrotaron 3-1 a Xolos en la cancha del Ciudad de los Deportes, mientras que e la Jornada 3 igualaron 1-1 en Aguascalientes contra el Necaxa.

El inicio del semestre ha sido complicado para el América, pues perdió el Campeón de Campeones a manos del Toluca y quedó eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup.

