Los 5 fracasos que ponen a André Jardine en la tablita como entrenador del América

André Jardine está teniendo su peor año con el América.

André Jardine llegó al América en 2023, después de ser técnico del Atlético de San Luis por poco más de un año, y consiguió su primer título en su primera campaña con las Águilas, consiguiendo una hazaña con el cuadro de Coapa.

Las siguientes dos temporadas que siguieron, el técnico brasileño logró conseguir el tricampeonato con el América, levantó el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX; sin embargo, el plano internacional sigue siendo la piedra en el zapato de André Jardine.

El 2025 ha sido el peor año para el estratega nacido en Porto Alegre, Brasil, por los 5 fracasos que ha sumado y que lo ponen en peligro de seguir al frente del equipo, aunque esté en el selecto grupo de los mejores estrategas en la historia del club azulcrema.

André Jardine lamentándose en un partido del América. ı Foto: Mexsport

Estos son los 5 fracasos de André Jardine con el América

André Jardine no conocía lo que era perder un título o un partido importante con el América hasta que llegó el 2025, ya que durante los primeros ocho meses del año, el técnico brasileño ha dejado ir varios títulos y partidos importantes.

Concacaf Champions Cup 2025

El América inició el 2025 con la meta de conseguir el tetracampeonato y por fin llevarse la Concacaf Champions Cup; sin embargo, el Cruz Azul fue el verdugo de las Águilas al dejarlos fuera en los cuartos de final.

⏱️ ¡Final del partido!



¡@CruzAzul obtiene su boleto a la Semifinal! 🚂 pic.twitter.com/GWsZvNmg0V — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2025

Final Clausura 2025 contra Toluca

El siguiente reto del América fue la final del Clausura 2025, las Águilas lograron llegar hasta el partido por el título donde se midieron ante el Toluca en busca del tetracampeonato, lamentablemente, perdieron la oportunidad de hilar su cuarto título de Liga MX.

¡Llegó la onceava! 💪🔥



Toluca acabó con la egemonía azulcrema y se convirtió en el campeón del Clausura 2025.#MásAcciónMásDiversión #FinalBotanera



🔥@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/SmqJ7sxbMj — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 26, 2025

Boleto para el Mundial de Clubes

El 2025 ha estado lleno de oportunidades para el América de poder conseguir títulos o participaciones en torneos importantes, pero las Águilas dejaron ir el último boleto para participar en la primera edición ampliada a 32 equipo del Mundial de Clubes a manos del LAFC.

Ticket PUNCHED. 🎟️@LAFC take down Club América & qualify for the @FIFACWC! pic.twitter.com/BAcM0ivCTf — Major League Soccer (@MLS) June 1, 2025

Campeón de Campeones contra Toluca

André Jardine y Antonio ‘El Turco’ Mohamed se volvían a encontrar en una final, en esta ocasión para definir al Campeón de Campeones de la Liga MX, pero el entrenador argentino le ganó nuevamente la partida al brasileño y le quitó el segundo título de la temporada.

CAMPEÓN DE CAMPEONES 🏆🇲🇽



Felicidades @TolucaFC y bienvenido a Michelob ULTRA Campeones Cup 🔝🔴 pic.twitter.com/imRERSReLm — Campeones Cup (@CampeonesCup) July 21, 2025

Leagues Cup

El último gran fracaso de André Jardine y el América fue a inicios de agosto. El conjunto de Coapa quedó eliminado de la Leagues Cup desde la segunda fecha del certamen y vuelve a perder la oportunidad de llevar este trofeo a sus vitrinas.

Estos son los 5 fracasos de André Jardine con el América, que ponen al estratega brasileño en la cuerda floja como entrenador de las Águilas, ya que después de ser el rey del futbol mexicano, ahora está sufriendo por los resultados en todos los torneos.

