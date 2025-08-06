André Jardine decide mandar a Rodolfo Cota de titular en la Leagues Cup; ¿peligra el puesto de Luis Ángel Malagón?

El América se está enfrentando al Portland Timbers en un encuentro donde las Águilas ya no se juegan nada, más que la dignidad, así que André Jardine decidió mandar a Luis Ángel Malagón a la banca y que Rodolfo Cota fuera el titular del conjunto de Coapa.

Sin embargo, no tiene nada de qué preocuparse ‘El Señor de la Noche’, porque el técnico brasileño decidió mandar un once titular mezclado, con algunos titulares y suplentes; por eso Cota se encuentra defendiendo el arco de las Águilas.

Esto lo realizó con el fin de darle descanso a los jugadores titulares para lo que se viene en la Liga MX, porque ya no se juegan el pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup y ya piensan en el partido del sábado ante el Querétaro.

¿Desde cuándo no jugaba Rodolfo Cota con el América?

Rodolfo Cota llegó al América en junio de 2024 y desde entonces ha sido el portero suplente del conjunto de Coapa, ya que Luis Ángel Malagón llegó para suplir la baja de Guillermo Ochoa.

La última vez que Cota jugó con el equipo de André Jardine, fue el 16 de julio de 2025 cuando el arquero mexicano disputó los 90 minutos en el partido de la Jornada 2 del Apertura 2025 contra los Xolos de Tijuana, encuentro que terminaron ganando 3-1.

Después de cuatro partidos, Rodolfo Cota vuelve al arco del América para demostrar sus habilidades y en una de esas llenarle el ojo a André Jardine para recibir aún más oportunidades con el primer equipo.

Vamos, siempre con Las Águilas. 🦅 pic.twitter.com/xICtNSsuhM — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2025

¿Cuándo regresa el América a la Liga MX?

Después de quedar eliminados de la Leagues Cup, lo único que le queda al América por pelear esta temporada es la Liga MX, aunque con el nivel que han mostrado en el inicio de la campaña se ve difícil que puedan llevarse el título del Apertura 2025.

Las Águilas volverán a la Ciudad de México para preparar el partido de la Jornada 4 del torneo local, en donde enfrentarán al Querétaro en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el próximo sábado 9 de agosto.

De momento, el conjunto dirigido por André Jardine se encuentra en la sexta posición de la tabla general, al sumar cinco puntos, resultado de una victoria y dos empates.

DCO