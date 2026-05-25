Martín Anselmi y Vicente Sánchez reaccionan al título de Cruz Azul en el Clausura 2026 a costa de Pumas

Martín Anselmi y Vicente Sánchez felicitaron a Cruz Azul por su título en el Clausura 2026.

Martín Anselmi y Vicente Sánchez, dos de los exentrenadores más recientes de Cruz Azul, felicitaron al club capitalino después de su coronación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a costa de Pumas. Ambos lo hicieron con emotivos mensajes en sus redes sociales.

El argentino Martín Anselmi publicó en una de sus instastories una imagen dividida, pues en la parte de arriba sale Carlos Rotondi alzando el trofeo y abajo sale el futbolista argentino llorando después de la final perdida ante América en el Clausura 2024, en la que fue el villano tras cometer el penalti con el que se definió aquella serie.

Martín Anselmi felicitó a Cruz Azul tras su coronación en el Clausura 2026. ı Foto: IG @martinanselmidt

“Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades CAMPEONES. Los quiero mucho”, fue el emotivo mensaje con el que Martín Anselmi, quien dirigió a Cruz Azul de diciembre del 2023 a enero del 2025, reaccionó a la coronación de los cementeros.

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La sentida felicitación de Vicente Sánchez a Cruz Azul

El uruguayo Vicente Sánchez, quien en el primer semestre del 2025 estuvo al frente de Cruz Azul, también mandó un emotivo mensaje de felicitación a los integrantes de La Máquina en sus redes sociales.

“Quiero felicitar a toda la familia Cruz Azul por el campeonato obtenido. Me alegra ver a esta gran institución seguir construyendo historia y alcanzando nuevos objetivos. Felicitaciones a jugadores, staff, directiva y afición por este gran logro. Que Dios los siga bendiciendo”, fueron las palabras del uruguayo, quien acompañó su publicación con una foto de los jugadores celestes posando con el trofeo de la Liga MX.

Vicente Sánchez felicitó a Cruz Azul por su nuevo título en la Liga MX. ı Foto: IG @vicentesanchezoficial

Vicente Sánchez fue el elegido por la directiva de Cruz Azul para dirigir al equipo tras la abrupta salida de Martín Anselmi en enero del 2025. Pocos meses después guió al club a la conquista de la Concacaf Champions Cup, pero la directiva no le dio la oportunidad de mantenerse en el banquillo.

Anselmi y Sánchez se quedaron cerca de ganar la liga con Cruz Azul

El América fue el equipo que impidió que Martín Anselmi y Vicente Sánchez conquistara el trofeo de la Liga MX durante sus respectivas etapas.

Con Anselmi en el timón, La Máquina perdió la final del Clausura 2024 a manos de las Águilas, que en el Apertura 2024 eliminaron en semifinales a los de La Noria.

A Vicente Sánchez le tocó la eliminación de Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2025 contra el América, equipo al que bajo su gestión los celestes habían despachado meses atrás en la Concacaf Champions Cup.

EVG