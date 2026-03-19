Martín Anselmi quiere volver a Cruz Azul, pese al odio; “ese final no lo quería” (VIDEO)

El técnico argentino Martín Anselmi volvió a abrir la herida que dejó en el Cruz Azul al dejar en el aire la posibilidad de ser de nueva cuenta el entrenador de La Máquina, además de dar un nuevo panorama de su salida y todo lo que vino después de dejar al cuadro cementero.

“Ese final no es el que quería. Cambiaría muchas cosas por conseguir la décima con Cruz Azul. Esa historia todavía sin final, en algún momento volver, ¿por qué no?”, dijo Anselmi en el podcast “Te dejo en Orsai”.

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Cuando se dio su salida, en su momento, al preguntar, me comentaron que buscó al ingeniero Víctor Velázquez; le marcaba a Faravelli y le confesaba que estaba arrepentido. Y ojo: más de un año después, sigue pensando… pic.twitter.com/ziUbP4UDg5 — Gerardo González (@gerardoo_gh) March 19, 2026

Martín Anselmi llegó como entrenador de Cruz Azul en 2024 y le regresó al club la identidad en la cancha, generando una gran conexión en la tribuna. Su equipo jugaba bien. En el Clausura 2024 llegó a la final, en donde cayeron ante el América. Al semestre siguiente los celestes fueron líderes, con récord de puntos, pero quedaron fuera en semifinales ante las Águilas.

Sobre Cruz Azul y su tiempo en el equipo, Anselmi comentó que La Máquina es uno de los mejores equipos que hay, además de dar un mensaje para los fans. “Me encontré con un club enorme, esa conexión con el hincha no la voy a olvidar nunca en la vida, fueron especiales”, dijo.

Martín Anselmi dejó al Cruz Azul tirado en el Clausura 2025. ı Foto: Mexsport

Más declaraciones de Anselmi sobre su salida de Cruz Azul

Anselmi habló de nuevo de su salida de Cruz Azul, que fue muy polémica, pues a días de arrancar el semestre de la Liga MX se marchó al Porto para dirigir en Europa.

“Hubieron un montón de situaciones que impidieron que uno explique lo que realmente sucedió, el que calla otorga. La prensa en México inventa, magnifica, vende historias porque se tiene que consumir y se tiene que vender, yo creo que era fácil colocarme en el lugar de villano. La salida nuestra, yo sabía que iba a generar una herida en la hinchada de Cruz Azul y generó una herida en mí mismo, al mismo tiempo”, explicó.

“Pasaron muchas cosas que no hay que explicarlas, solo hablarlas en su momento y se habló, sucedió lo mismo que en Independiente del Valle, Cruz Azul quería contratarnos, había una cláusula, se pagó la cláusula y final feliz. La misma situación se dio en México, quieran vender lo que quieran vender”, indicó.

Martín Anselmi en un partido con el Porto. ı Foto: Mexsport

“Yo creo que lo que molesta son las formas y lo que más cuidé fueron las formas, pero hicieron que esas formas parezcan las peores. Creo que en algún momento con el presidente Víctor Velázquez vamos a sentarnos a tomar un café, porque él formaba parte dentro del círculo íntimo con mi familia”, agregó.

Anselmi y su visión del futbol mexicano

El estratega comentó que el futbol que se encontró en la Liga MX lo sorprendió para bien, además que en el extranjero el balompié azteca está mal valorado.

“El futbol mexicano me encantó, me parece un futbol que está subestimado desde este lado del mundo, es una liga súper competitiva, con buenos jugadores, buenos entrenadores, buenos estadios, buenos espectáculos y tiene una forma de vivirse particular”, dijo.

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