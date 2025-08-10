Martín Anselmi destroza al Cruz Azul con impactantes detalles de su salida; “no le fui infiel”

Luego de un estrepitoso fracaso en el Porto, el entrenador argentino Martín Anselmi reapareció públicamente y habló sobre su salida del Cruz Azul, un tema que fue muy sonado en la Liga MX por las formas en las que el estratega terminó forzando su llegada a Los Dragones Azules.

En el podcast Clanck!, Anselmí aseguró que no le fue infiel a La Máquina, dando a entender que no actuó de la mala fe cuando dejó a la escuadra celeste por ir a dirigir a Europa, además que dijo que en su momento no estaba en los mejores términos con la institución mexicana.

Anselmi justificando sus pésimas formas…



Y todavía se atreve a decir que ya no estaba bien en CruzAzul, cuando al hdputa le acababan de renovar tres años y le habían armado el equipo a su medida.



Vaya mentiroso de cagada 🤥 pic.twitter.com/cEoFj8G4Z9 — NACIÓN AZUL® (@_NacionAzul) August 10, 2025

“Yo creo que infiel no le fui, tendríamos que desarrollar qué es infiel, pero bueno. No estábamos de la mejor manera en el club y que era un desafío al que teníamos que decirle que sí. Que puedo ser el villano por haberme ido a Porto, si puedo ser, pero no por las formas. Las formas no te las voy a perdonar”, dijo.

En dos torneos al mando del Cruz Azul, el entrenador argentino llevó al equipo a una final de la Liga MX y a una semifinal, perdiendo ambas series a manos de las Águilas del América, pero la afición estaba contenta en la forma en la que Anselmi tenía a La Máquina.

Sin embargo, la relación entre la afición, directiva y el técnico se rompió cuando dejó al Cruz Azul en el arranque del torneo, después de haber pedido refuerzos y de convencer a los dirigentes de jugar en el Estadio Olímpico Universitario, aunque para el argentino las formas no fueron malas.

Martín Anselmi durante un partido en su etapa como entrenador de Cruz Azul. ı Foto: Instagram @martinanselmidt

Anselmi se fue al Porto, con la misión de regresar al club portigués a los primeros planos internacionales, pero lejos de eso, terminó fracasando en el plano nacional e internacional, siendo su actuación en el Mundial de Clubes 2025 el último clavo en su ataúd.

En el último partido en el torneo de la FIFA, llegaban con vida y tenían que ganar, pero empataron 4-4 con el Al-Ahly de Egipto, dejando a ambos eliminados. El Palmeiras y el Inter Miami fueron los que avanzaron a octavos de final.

El estratega argentino sumó dos puntos en el Mundial de Clubes, luego de dos empates y sin poder conseguir una victoria. Además, en el campeonato portugués no logró calificar a la Champions League, un duro golpe para uno de los clubes grandes de Portugal.

