¿Otra traición? Martín Anselmi quiere sí o sí a estas dos estrellas de Cruz Azul para su nuevo equipo y le podrían cumplir el capricho

Martín Anselmi estaba camino a ser uno de los grandes emblemas en la época reciente de Cruz Azul, pero su polémica salida derrumbó toda oportunidad de gloria celeste. Su nombre no es bien recibido en La Noria y estaría a punto de serlo menos, pues el técnico argentino estaría planeando robarse dos estrellas de La Máquina, que serían la punta de su nuevo proyecto al mando del Botafogo.

La era de Anselmi al mando de La Estrella Solitaria de Brasil ya empezó. Como es normal cuando llega un nuevo DT, busca armar un plantel competitivo con jugadores de su agrado y es ahí en donde entran Willer Ditta y Carlos Rotondi, dos jugadores que el albiceleste tuvo en su estancia como entrenador cementero.

Medios en Brasil reportan que Anselmi le dio a la directiva del Botafogo los nombre de Ditta y Rotondi como dos jugadores que quiere para iniciar con el pie derecho su campaña al mando de uno de los clubes más importantes del futbol sudamericano.

Ambos jugadores tienen todavía pertenecen a Cruz Azul. El central colombiano en transfermarkt está valorado en poco más de 5 millones de dólares, mientras que el volante argentino ronda los 3 millones de dólares. El fichaje de los jugadores no es seguro, pues el Botafogo tiene una sanción derivada del incumplimiento de pagos por el fichaje de Thiago Almada.

Por el momento solo se trata del interés de Anselmi por estos dos jugadores, pero todo dependerá de la evaluación de la directiva del equipo brasileño. Mientras eso pasa, ambos elementos están contemplados para iniciar la actividad de la Liga MX con el Cruz Azul, incluso como titulares.

Cruz Azul debuta ante León en la Liga MX

El Cruz Azul arranca su participación en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero, cuando visite la cancha del León para afrontar el compromiso correspondiente a la Jornada 1 del nuevo torneo de la Liga MX.

La Máquina inicia su segundo certamen bajo las órdenes del argentino Nicolás Larcamón, quien tomó las riendas del equipo celeste en el Apertura 2025, donde guió a los de La Noria a las semifinales.

Por su parte, La Fiera afronta su primera campaña desde el regreso de Nacho Ambriz, quien volvió al timón del conjunto esmeralda en septiembre del 2025 para reemplazar al argentino Eduardo Berizzo.

El partido entre León y Cruz Azul se jugará este sábado 10 de enero, en el Estadio León. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

aar