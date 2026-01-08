Futbol Mexicano

¡OFICIAL! La Liga MX confirma la salida de Cruz Azul de la CDMX y este es el estadio donde jugará La Máquina en 2026

La Liga MX terminó con la incertidumbre de la afición del Cruz Azul sobre el estadio donde jugará el conjunto de la Máquina durante el Clausura 2026

Cruz Azul sale de la CDMX para el Clausura 2026.
Cruz Azul sale de la CDMX para el Clausura 2026. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Después de unas horas llenas de incertidumbre para la afición de Cruz Azul al no saber donde jugará su equipo el Clasura 2026, la Liga MX se encargó de terminar con estas dudas, pues confirmaron que la Máquina saldrá de la Ciudad de México para este año y disputarán sus encuentros de local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la Liga BBVA MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla. En consecuencia, la Liga BBVA MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026″, se puede leer en el comunicado.

