¡Llega otro! Cruz Azul le roba al América un crack y puede ser la bomba del Clausura 2026

Cruz Azul sigue moviendo sus piezas de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto de La Noria amarró a Agustín Palavecino, un crack que era buscado por el América, pero que finalmente llegará a reforzar el mediocampo de La Máquina.

De acuerdo a diversos reportes, el hasta hoy jugador del Necaxa se sumará al Cruz Azul para el semestre entrante del futbol mexicano, en donde los capitalinos jugarán el torneo doméstico y la Concachampions. Agustín Palavecino llegará en transferencia definitiva y con firma por tres años.

El movimiento ilusiona a los aficionados celestes, pues Palavecino se reencontrará con José Paradela, con quien hizo una buena dupla en los Rayos. Paradela ya vivió su primer torneo con la playera de La Máquina, en donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo y del campeonato mexicano.

Cruz Azul le gana el fichaje al América

Agustín Palavecino es un jugador que destacó mucho en Necaxa, lo que provocó que muchos equipos lo voltearan a ver. Antes del inicio del Apertura 2025 se rumoró que las Águilas estaban negociando el fichaje del mediocampista argentino, pues era un elemento del agrado de André Jardine.

Pese a que lo intentaron, los de Coapa no pudieron concretar su llegada, por lo que Palavecino se quedó en el cuadro necaxista. Tuvo un pequeño paso como refuerzo de los Tuzos del Pachuca durante la renovada Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en Estados Unidos.

Su calidad lo hizo ganador del Balón de Oro de la Liga MX al mejor medio defensivo de la Temporada 2024-2025. El ex de River Plate se ha colocado como uno de los mejores mediocampistas del futbol mexicano, situación que hizo que Cruz Azul lo buscara.

Su reencuentro con José Paradela de por sí ya es interesante y más si se toma en cuenta que La Máquina podría tener uno de los mejores mediocampos de la Liga MX, pues también cuentan con Erick Lira, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, entre otros.

Para que Agustín Palavecino pudiera llegar a Cruz Azul, fue necesario que los celestes liberaran una plaza de extranjero. Mandaron a Lorenzo Faravelli al Necaxa, justamente el club del que viene Palavecino. Lolo estará 18 meses en Aguascalientes.

aar