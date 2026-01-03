Cruz Azul buscó por todos lados deshacerse de él, su nuevo equipo ya no lo quiere y ahora regresa a La Máquina

El Cruz Azul busca acomodar a un jugador que todavía tiene contrato con el club.

El uruguayo Camilo Cándido regresó al Cruz Azul, que ahora busca a dónde acomodar al charrúa en lo que se define su futuro. Por un tema de contrato, el sudamericano tuvo que reportar con La Máquina, que durante todo el 2025 lo prestó al Atlético Nacional de Medellín de Colombia.

El lateral izquierdo vuelve a Cruz Azul tras culminar el préstamo con el club colombiano. Pero el jugador no entra en planes del argentino Nicolás Larcamón, quien está al frente de los cementeros desde el Apertura 2025.

“En La Noria saben que tiene mucho mercado y no se ve como un problema colocarlo”, informó al respecto Adrián Esparza, reportero de TUDN, pues Camilo Cándido, quien estaría en la mira de algunos clubes de Sudamérica.

Los números de Camilo Cándido con Cruz Azul

El uruguayo Camilo Cándido jugó 38 partidos de carácter oficial con el Cruz Azul, todos en el 2024, año en el que llegó al club capitalino procedente del Esporte Clube Bahia de Brasil.

El originario de Montevideo registró un gol y una asistencia con La Máquina, con la que estuvo cerca de ganar el título de la Liga MX en el Clausura 2024, pero los cementeros perdieron la final contra el América.

El único gol de Camilo Cándido con Cruz Azul fue en el empate 2-2 contra el Atlas en la Jornada 16 del Apertura 2024, su última campaña con los de La Noria.

El rendimiento del exCruz Azul con el Atlético Nacional

El uruguayo Camilo Cándido jugó 57 cotejos oficiales con el Atlético Nacional, equipo con el que hizo un gol y colaboró con siete asistencias.

El charrúa no pudo ganar títulos durante su paso por Cruz Azul, pero con el Atlético Nacional eso fue distinto, pues en el 2025 ganó la Superliga y la Copa de Colombia con el Verde.

Camilo Cándido estuvo cerca de ganar la Liga MX con el Cruz Azul en el Clausura 2024, cuando los entonces dirigidos por Martín Anselmi perdieron la final contra el América.

Cruz Azul tiene completas sus plazas de jugadores no formados en México, motivo por el que todavía no ha podido registrar al delantero colombiano Miguel Borja, y una razón más para que Camilo Cándido no tenga cabida en el club, al margen de que no es del agrado de Nicolás Larcamón.

