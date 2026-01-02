Cruz Azul sacrifica a uno de sus pilares por Agustín Palavecino y la afición de La Máquina lo celebra

Cruz Azul le ofreció al Necaxa a uno de sus jugadores más importantes en la negociación por Agustín Palavecino.

El Cruz Azul quiere fichar a toda costa al volante argentino Agustín Palavecino, por lo que le propuso al Necaxa que a cambio le dan al mediocampista Lorenzo Faravelli, lo cual ve con buenos ojos un sector de la afición de La Máquina, pues redes sociales celebraron esta noticia.

El periodista argentino César Luis Merlo adelantó que la directiva del equipo cementero le propuso el pago de una suma de dinero más el pase de Lorenzo Faravelli para concretar el fichaje de Agustín Palavecino, quien también era del interés del América, equipo al que los cementeros le habrían ganado la partida. “Estafamos al Necaxa”, puso un seguidor del cuadro celeste.

🚨Cruz Azul tiene negociaciones avanzadas para fichar a Agustín Palavecino, con Lorenzo Faravelli como parte de pago para Necaxa. ⬇️https://t.co/6yg4FI9eIv pic.twitter.com/JRVHbZNdS6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 3, 2026

Estafamos al Necaxa 😂

Les vamos a quitar a su mejor jugador

Les vamos a mandar a Faravelli

Les vamos a pagar el resto con la venta de su delantero Cambindo al León 😂

La estafa maestra 😂😂 https://t.co/2h9NeObQTb — Chris (@chris_mg19) January 3, 2026

El uruguayo Martín Varini, nuevo director técnico del Necaxa, habría visto con buenos ojos el ofrecimiento de Cruz Azul, pues Lorenzo Faravelli es mucho de su agrado, motivo por el cual estaría contento de incorporarlo a la plantilla de los hidrocálidos para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Lorenzo Faravelli pierde protagonismo en Cruz Azul

El argentino Lorenzo Faravelli perdió protagonismo con Cruz Azul a partir de la llegada de Nicolás Larcamón a la dirección técnica en el segundo semestre del 2025.

El mediocentro originario de Rosario solamente completó los 90 minutos de un partido en el Apertura 2025 en el duelo de la Jornada 14, precisamente en el empate 1-1 contra el Necaxa en el Estadio Victoria.

Lorenzo Faravelli tuvo actividad en tres de los cuatro partidos que Cruz Azul jugó en la Liguilla del Apertura 2025, en la que La Máquina quedó fuera en la ronda de semifinales tras ser eliminada por Tigres.

Los números de Agustín Palavecino en la Liga MX

Agustín Palavecino llegó a la Liga MX en el Apertura 2024 para convertirse en refuerzo del Necaxa, equipo en el que ha jugado tres campañas.

El volante nacido en Florida, Buenos Aires, registra 11 goles y 10 asistencias en 58 partidos oficiales con los Rayos, con los que también ha participado en encuentros de la Leagues Cup.

Agustín Palavecino, además, fue uno de los refuerzos del Pachuca en el Mundial de Clubes 2025, en el que los Tuzos quedaron eliminados en la primera fase tras perder todos sus cotejos.

