De dirigir en la Liga MX a probar suerte en un exótico país; entrenador mexicano comienza una nueva aventura

Un entrenador mexicano dirigirá en China después de su salida de la Liga MX.

El director mexicano Benjamín Mora volverá a Asia tras su paso por la Liga MX y esta vez dirigirá en China. Poco menos de dos meses después de su salida del Querétaro, el Malayo fue anunciado como el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns, equipo de la Primera División del futbol chino.

Benjamín Mora no tuvo el éxito deseado en la Liga MX con el Querétaro ni con el Atlas, por lo cual decidió regresar a Asia, continente en el que del 2015 al 2022 estuvo en Malasia al frente del Johor Darul Takzim FC, equipo al que guió a la consecución de varios títulos.

“Bienvenido Sr. Benjamín Mora como entrenador principal del primer equipo de las tres ciudades de Wuhan, ¡Bienvenido a Wuhan!“, publicó en redes sociales el Wuhan Three Towns para darle la bienvenida al director técnico mexicano de 46 años.

Los números de Benjamín Mora como DT en la Liga MX

Benjamín Mora llegó a la Liga MX en enero del 2023 para asumir la dirección técnica del Atlas, club al que llegó para sustituir al argentino Diego Cocca.

El Malayo dirigió a los Zorros en 41 partidos oficiales, incluyendo Liga MX, Concachampions y Leagues Cup entre enero y octubre del 2023, y su balance fue de 13 victorias, 14 empates y 14 derrotas.

En el 2024 tuvo una breve experiencia en Canadá, pero volvió a la Liga MX para tomar las riendas del Querétaro, equipo en el que estuvo de enero a noviembre del 2025.

Agradecido con Wuhan Three Towns por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso y ambición Benjamín Mora, entrenador mexicano



Se quedó cerca de llevar a los Gallos Blancos al play-in del Apertura 2025. En el banquillo de los emplumados, Benjamín Mora ganó 11 partidos, empató cuatro y perdió 19.

El éxito de Benjamín Mora en el futbol asiático

El mexicano Benjamín Mora ha ganado 11 títulos en su carrera como director técnico y todos fueron precisamente en el timón del Johor Darul Takzim FC.

Al originario de la Ciudad de México le fue bastante bien en su experiencia con el equipo de Malasia, con el que consiguió cinco ligas, dos copas y cuatro supercopas.

Benjamín Mora espera que su exitosa experiencia en el balompié de Malasia le sea de gran ayuda en su nueva aventura en el banquillo del Wuhan Three Towns, equipo que en abril cumplirá 10 años de existencia y que en el 2022 se coronó en la Superliga de China.

EVG