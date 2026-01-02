Johan Vásquez es uno de los mejores mexicanos de cara al Mundial 2026 y este revelador dato lo confirma

Johan Vásquez ha tenido una estupenda regularidad con Javier Aguirre en la Selección Mexicana, afianzándose uno de los dos lugares de la zaga central del equipo Tricolor, pero sus actuaciones en el Genoa y su continuidad con el equipo de la Serie A lo colocan como el mejor jugador mexicano fuera de Latinoamérica.

Se acaba de dar a conocer la lista de los jugadores hispanohablantes con más minutos fuera de Latinoamérica en el 2025, donde Johan Vásquez ocupa el decimotercer lugar de esta lista, pues compite con campeones del mundo con Argentina, algunos jugadores ecuatorianos y un uruguayo.

El defensa central canterano del Monterrey sumó 4 mil 544 minutos con el Genoa el año pasado, además de convertirse en el capitán del equipo de la Serie A. Esta lista la lidera el central argentino Nicolás Otamendi, que en 2025 jugó 6 mil 076 minutos con el Benfica.

Estos fueron los números de Johan Vásquez con el Genoa en 2025

Poco a poco, Johan Vásquez se ha consolidado como uno de los mejores defensas mexicanos, a pesar de no siempre tener los reflectores sobre él, pues, junto con Raúl Jiménez, es uno de los futbolistas aztecas que mayor continuidad tiene con su equipo en Europa.

Durante el 2025, Johan Vásquez disputó 52 partidos, donde entran los que jugó con el Genoa y en los que participó con la Selección Mexicana. El zaguero central originario de Navojoa, Sonora, logró ocho goles y una asistencia en todo el año pasado.

De momento, se encuentra sufriendo un poco junto a sus compañeros del Genoa, pues el equipo se encuentra cerca de la zona de descenso y necesita empezar a ganar en el segundo semestre de la temporada para quedarse un año más en el máximo circuito del futbol profesional italiano.

Johan Vásquez ya se prepara para afrontar el Mundial 2026 con México

A falta de seis meses para iniciar el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, Javier Aguirre ya tiene algunos jugadores definidos para su lista de 26 convocados para el torneo que organiza la FIFA cada cuatro años.

Uno de esos cupos ya lo tiene seguro el defensa central Johan Vásquez, pues en el proceso mundialista con Javier Aguirre al frente, el jugador del Genoa ha disputado casi todos los partidos con la Selección Mexicana.

Además, lo más seguro es que el defensa de 27 años sea el compañero de César Montes en la zaga central del conjunto Tricolor, pues son los dos futbolistas que más continuidad han tenido en esa posición con Javier Aguirre.

DCO