¡En el top 10! Javier Aguirre aparece entre los mejores entrenadores del mundo en prestigioso ranking

La IFFHS puso a Javier Aguirre en el top 10 de entrenadores del 2025.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, aparece en el top 10 de los mejores directores técnicos del mundo durante el 2025 en el ranking realizado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), que le dio ocho puntos al estratega del Tricolor, décimo en esta lista.

El Vasco cierra precisamente este top 10, en el que justo arriba de él aparece otro latino, el argentino Néstor Lorenzo, timonel de Colombia, quien está empatado en 10 unidades con Timur Kapadze, estratega de Uzbekistán, una de las selecciones debutantes en el Mundial 2026.

Javier Aguirre culminó el 2025 en el top 10 de entrenadores a nivel de selecciones, según la IFFHS. ı Foto: IFFHS

Luis de la Fuente, director técnico de España desde el 2022, lidera este ranking de la IFFHS, que en esta lista eligió a los 10 mejores seleccionadores alrededor del orbe. De la Fuente quedó en el primer sitio luego de obtener 136 puntos.

Los mejores entrenadores de selecciones, según la IFFHS

Luis de la Fuente : España (136 puntos)

Roberto Martínez : Portugal (83 puntos)

Lionel Scaloni : Argentina (59 puntos)

Stale Solbakken : Noruega (48 puntos)

Thomas Tuchel : Inglaterra (41 puntos)

Didier Deschamps : Francia (30 puntos)

Walid Regragui : Marruecos (25 puntos)

Timur Kapadze : Uzbekistán (10 puntos)

Néstor Lorenzo : Colombia (10 puntos)

Javier Aguirre: México (8 puntos)

Logros de Javier Aguirre con México

Javier Aguirre guió a la Selección Mexicana a la conquista de dos títulos en el 2025, el de la Liga de Naciones de la Concacaf y el de la Copa Oro.

El Tricolor no había ganado la Nations League, mientras que la Copa Oro la conquistó por segunda edición consecutiva y décima en la historia, pues el torneo se juega desde 1991.

Estos logros le permitieron a Javier Aguirre terminar el año como el décimo mejor director técnico del mundo a nivel de selecciones, de acuerdo con la IFFHS.

Sin embargo, la Selección Mexicana no terminó el 2025 de la mejor manera posible, pues los dirigidos por el Vasco no ganaron ninguno de sus últimos seis partidos.

Javier Aguirre fue nominado a mejor DT por The Best

La consecución de los títulos de la Liga de Naciones de la Concacaf y de la Copa Oro con México derivó en que Javier Aguirre apareciera en la lista de nominados de The Best a mejor entrenador del año.

Sin embargo, el premio en esta categoría se lo llevó el español Luis Enrique tras el gran 2025 que tuvo al frente del PSG, que obtuvo cinco trofeos en el transcurso del año.

EVG