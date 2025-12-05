¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre en Mundiales con la Selección Mexicana?

El Mundial 2026 será el tercero en el que Javier Aguirre sea el director técnico de la Selección Mexicana, a la que lideró en las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, en las cuales no pudo guiar al Tricolor más allá de la fase de octavos de final, a pesar de que en el primero de ellos parecía tener grandes posibilidades de conseguirlo.

El Vasco asumió el timón del Tricolor en circunstancias prácticamente iguales las tres veces. Rumbo a las justas de 2002 y 2010 lo hizo a media eliminatoria para salvar un barco que se hundía, mientras que esta ocasión, si bien no hubo proceso clasificatorio, se unió tras la temprana eliminación en la Copa América 2024.

Javier Aguirre con Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de Corea-Japón 2002. ı Foto: Mexsport

A pesar de que tanto en Corea-Japón 2002 como en Sudáfrica 2010 no pudo llevar a México al anhelado quinto partido, Javier Aguirre tuvo un mejor desempeño en su primer Mundial como estratega del Tricolor, que en tierras asiáticas terminó líder de grupo por encima de Italia, Croacia y Ecuador.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Chivas y Cruz Azul preparan un intercambio espectacular y pinta para favorecer a La Máquina

Estados Unidos, el inesperado obstáculo de Javier Aguirre en Corea-Japón 2002

México comenzó con un triunfo de 1-0 sobre Croacia su participación en Corea-Japón 2002, el primer Mundial de Javier Aguirre como estratega del equipo nacional, que estuvo cerca de tener una fase de grupos perfecta.

El Tricolor vino de atrás para imponerse 2-1 a Ecuador en su segundo juego y en el tercero estuvo a cinco minutos de derrotar a Italia, con la que igualó 1-1, pese a lo cual terminó líder del Grupo G.

El rival en octavos de final fue Estados Unidos, segundo del Grupo D. Con el juego que desplegó en la primera ronda, y con futbolistas en gran momento como Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Gerardo Torrado, Ramón Morales y Jesús Arellano, entre otros, parecía la mejor oportunidad para llegar a cuartos de final, pero los vecinos del norte se impusieron 2-0 en Jeonju con goles de Brian McBride y Landon Donovan para acabar con la esperanza tricolor.

Caídas ante Conmebol opacan triunfo sobre Francia en segundo Mundial de Javier Aguirre con México

México igualó 1-1 con el anfitrión Sudáfrica en el partido inaugural del primer Mundial celebrado en África, el segundo de Javier Aguirre como timonel del Tricolor.

El rumbo se enderezó con una histórica victoria de 2-0 sobre Francia, lo cual alimentó la esperanza de los aficionados de tener una actuación inédita. Pero el tropiezo por 1-0 a manos de Uruguay en el cierre del Grupo A complicó todo al mandar al equipo azteca al segundo sitio del sector, lo que derivó en enfrentar a Argentina.

El cruce de octavos de final contra la Albiceleste no comenzó tan mal como terminó. Un tiro de Carlos Salcido al poste de la portería defendida por Sergio Romero precedió al gol en fuera de lugar de Gonzalo Higuaín con el que comenzó el 3-1 en favor de los de Conmebol.

En la memoria de la afición sigue el semblante serio y poco optimista de Javier Aguirre, quien salió con una gorra a la conferencia de prensa un día antes de aquella derrota ante la Argentina de Lionel Messi.

EVG